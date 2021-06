Poslanci odmítli jednat o covid pasech. Nutně je potřebujeme, naléhal ministr Vojtěch

Po středečním schválení covid pasů Evropským parlamentem jednala o několik hodin později na stejné téma Poslanecká sněmovna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už před jednáním naléhal na poslance, aby covid pasy schválili, jinak budou mít Češi problém vyjet za hranice na dovolenou. Proti takovým pasům už od rána protestovali před sněmovnou demonstranti. Sněmovna návrh Vojtěcha odmítla.

Po středečním jednání Poslanecké sněmovny je jasné, že lidé, kteří budou chtít cestovat po zemích Evropské unie, si budou nadále stahovat z Očkovacího portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ˇUZIS) covidový certifikát.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) přitom neuspěl s návrhem, aby vydávání těchto certifikátů bylo podpořeno přímo zmínkou v zákoně o veřejném zdraví. Byl přesvědčený, že zmínka v zákoně by znamenala větší právní jistotu pro vydávání takových osvědčení. Jenže, když ve středu navrhl, aby sněmovna takový zákon projednala ve zkráceném řízení, neuspěl. "Nejsem si jistý, zda soudy v případě stížností uznají, že je možné vydávat certifikáty i bez zákonného zakotvení," uvedl Vojtěch.

Že ministr neuspěje, bylo jasné už po pár minutách jednání sněmovny. Návrh měl řadu kritiků. Někteří vystupovali přímo proti covid pasům, další tvrdili, že osvědčení jim nevadí, ale nechtějí, aby sněmovna kvůli tomu novelizovala zákon o veřejném zdraví.

"Přál bych si, aby byla tato změna zákona schválená, ministerstvo mohlo certifikáty vydávat a lidé mohli bez problémů cestovat po celé Evropě, protože je budou uznávat všechny země EU, celá sedmadvacítka. A pokud my toto základní zmocnění nebudeme mít, tak to skutečně bude problém," varoval ministr zdravotnictví.

"Dlouhodobě jsme se ptali ministerstva zdravotnictví, k čemu vláda potřebuje speciální český zákon. Je evidentní, že to je zákon pro zákon," oponoval poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, který společně s dalšími zástupci koalice Spolu oznámil, že koalice takový zákon nepodpoří.

Výborný upozorňoval, že europoslanci, kteří zastupují "jeho" koalici v Evropském parlamentu, systém vydání osvědčení podporují, jen se jim nelíbí český postup. "Jsme skutečně přesvědčeni, že můžeme jít cestou už dnes existujících nástrojů. Není potřeba projednávat to, co vláda přináší. Když neznáme důvody, nebudeme pro to hlasovat," řekl Výborný.

Podobně argumentoval také místopředseda ODS Martin Kupka či předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. "Chceme, aby podmínky byly co nejjednodušší a nejdostupnější. Vládě nic nebrání v tom, aby podmínky nastavila v souladu s nařízením Evropské unie," uvedl Válek. "Chceme, aby lidé, kteří chtějí cestovat, to měli co nejjednodušší. Je možné například využít výpis prostřednictvím Czech Pointu," podotkl Kupka.

Zástupci SPD Tomia Okamury ve sněmovně kritizovali i samotný systém vydávání osvědčení. Podobně proti osvědčení demonstrovaly stovky lidí nedaleko Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změny už 21. května, ale ani tehdy neuspělo. Sněmovna 25. května odmítla poprvé novelu projednat ve stavu legislativní nouze.