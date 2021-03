"Ptal se mě na vztah se starším mužem." Oblíbený guvernér čelí obviněním z obtěžování

Guvernér amerického státu New York Andrew Cuomo čelí rozsáhlé kauze spojené se sexuálním obtěžováním. V posledních dnech ho obvinilo hned několik žen. Jeho spolustraníci už Cuoma vyzývají, aby odstoupil. Dlouholetý demokrat podle nich nezvládá řízení státu. Navíc se ukázalo, že New York nezvládl pandemii koronaviru tak, jak se původně zdálo.

Jednou z žen, které promluvily, je bývalá guvernérova asistentka Charlotte Bennettová. Pětadvacetiletá Bennettová popsala, jak ji měl o 38 let starší politik obtěžovat. Loni na jaře se jí údajně ptal na osobní otázky o jejím sexuálním životě, včetně toho, jestli někdy spala se starším mužem nebo jestli podle ní věk hraje ve vztahu důležitou roli, píše americký deník New York Times.

Newyorského guvernéra obvinily ze sexuálního obtěžování ještě čtyři další ženy. Popsaly nechtěné doteky na zádech a na tváři nebo těsná objetí. Mezi nimi Cuomova bývalá poradkyně Lindsey Boylanová, která zveřejnila článek, v němž popsala několik problematických momentů z let 2015 až 2018, kdy s guvernérem spolupracovala. Podle jejích slov došlo na osahávání nebo nabídky na "svlékací poker".

Cuomo to rázně popřel, stejně jako tvrzení další jeho bývalé asistentky z dob před nástupem do funkce guvernéra. Karen Hintonová prohlásila, že ji v roce 2000 pozval do hotelové místnosti, kde ji velmi intimně objal. Údajně se ji pak pokusil obejmout ještě jednou, v čemž mu zabránila.

Demokratický guvernér toto označil za lež a na sérii obvinění reagoval slovy, že jeho chování nebylo pochopené správně. "Teď vidím, že mé interakce mohly být necitlivé nebo příliš osobní a že kvůli některým mým poznámkám, vzhledem k mé pozici, se ostatní cítili tak, jak jsem nikdy nezamýšlel," prohlásil.

Proti Cuomovi se ale už ozývají i hlasy z vlastní strany. Například šéfka demokratů v newyorském senátu Andrea Stewartová-Cousinsová si myslí, že by měl odstoupit "pro dobro státu". Je zatím nejmocnější političkou, která k rezignaci vyzvala. Její prohlášení je navíc klíčové, protože právě Stewartová-Cousinsová by vedla případné jednání o impeachmentu neboli odvolání Cuoma, pokud by sám neodstoupil.

"New York je ještě pořád uprostřed pandemie a čelí jejím společenským, zdravotním i ekonomickým dopadům. Potřebujeme vládnout bez každodenního rozptylování," dodala v neděli pro americkou stanici CNN.

Lži o domovech pro seniory

Jenže právě pandemie a její zvládnutí jsou dalším důvodem, proč Cuomo čelí v posledních dnech kritice. A to přesto, že ještě nedávno byl guvernér chválen za svoji prvotřídní práci.

Letos v lednu však vyšetřování ministryně spravedlnosti státu New York odhalilo, že Cuomův úřad manipuloval s počty zemřelých na covid-19 v domovech s pečovatelskou službou. Guvernér to nakonec sám přiznal.

Podle údajů zveřejněných v létě se zdálo, že v domovech v souvislosti s covidem-19 zemřelo skoro šest a půl tisíce lidí. Statistiky ale byly podhodnocené. Například klienti, kteří se v domovech nakazili, ale zemřeli až po převozu do nemocnice, byli z oficiálních dat vynecháni. Celkově tak mělo být správně zaznamenáno více než 9200 úmrtí.

"Toto číslo nebylo veřejné a guvernérovi nejvlivnější poradci chtěli, aby to tak zůstalo. Rozhovory a dokumenty odhalují, že zprávu přepsali a číslo z ní odstranili," píše deník New York Times.

Stejný postup se opakoval i na začátku letoška ve statistikách za celý uplynulý rok. Místo více než 15 tisíc úmrtí lidí z pečovatelských domů se uvedl počet 8700 lidí. Záležitost nyní vyšetřuje federální ministerstvo spravedlnosti.

Výzvy k rezignaci

K rezignaci Cuoma nyní vyzývá řada politiků. Kromě zmíněné Stewartové-Cousinsové i předseda dolní komory zastupitelského sboru ve státě New York Carl Heastie. "Musíme se vypořádat s mnoha výzvami. Myslím, že je načase, aby guvernér zvážil, zda může skutečně naplňovat potřeby obyvatel New Yorku," řekl v souvislosti s obviněním ze sexuálního obtěžování.

Newyorský demokratický politik Ron T. Kim zase v reakci na vysoké počty mrtvých požaduje na svém Twitteru guvernérovo odvolání.

15,000 nursing home residents died.



15,000 of our loved ones died.



And Cuomo hid the numbers.



Impeach. https://t.co/9sLzBnjNLL — Ron T. Kim (@rontkim) March 5, 2021

Cuomo ale zatím výzvy k rezignaci důrazně odmítá. "Neodstoupím kvůli obviněním," řekl a dodal, že byl zvolen lidmi, nikoliv politiky. Takový krok by byl proto podle něj "nedemokratický".

Cuomo se v loňském roce stal jednou z hlavních tváří boje proti pandemii v USA díky svým každodenním brífinkům ohledně situace v těžce zasaženém nejlidnatějším americkém městě New York i v jiných částech stejnojmenného státu. Některá média mu začala přezdívat "guvernér Ameriky" a řada lidí hovořila o jeho možné kandidatuře na prezidenta v roce 2024.

