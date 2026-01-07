Přeskočit na obsah
7. 1.
Pořadatele protivládních demonstrací Vrabela čeká soud, měl podvádět s dotacemi

ČTK

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z podvodu s dotacemi v době pandemie nemoci covid-19. Uvedla to ve středu Česká televize. Podle obžaloby Vrabel čerpal pro své firmy neoprávněně státní dotace, které měly podnikatelům pomoci v době celostátních omezení služeb a vycházení kvůli pandemii. Škoda činí 568 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.

Ladislav Vrabel (uprostřed).
Ladislav Vrabel. Archivní foto.Foto: Aktuálně.cz
„Ve věci byla podána obžaloba k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích,“ řekl České televizi vedoucí českobudějovického státního zastupitelství Ivo Dvořák. Vrabelův obhájce Radek Suchý již dříve sdělil, že obvinění považuje za nesmyslné.



Policie obvinila Vrabela v souvislosti s dotacemi na podzim roku 2023. Server Seznam Zprávy v roce 2023 napsal, že Vrabel za rok 2021 získal od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem, v nichž dělal jednatele a které byly napsány na jeho manželku.

Například v případě společnosti Cimeries Praha Vrabel v žádosti o podporu podle serveru uvedl, že peníze jsou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Vltavy u Českého Krumlova, která má 120 míst k sezení. Podle stavebního úřadu ale v místě nestála restaurace, pouze dva nelegálně postavené přístřešky.

K žádosti o proplacení jiných nepokrytých nákladů pak Vrabel údajně přiložil účetní výkaz, podle kterého byla firma v zisku. Když ho ministerstvo upozornilo, že v takovém případě nemá na kompenzaci nárok, odpověděl, že se jednalo o chybu, a poslal upravený výkaz. Firma přitom od svého založení v roce 2016 nezveřejnila účetní závěrku. Ani další Vrabelovy firmy Pizza Originala CB a Originala CB podle serveru nepředkládaly účetnictví.

Vrabel v minulosti dostal podmínku za šíření poplašné zprávy. Podle obžaloby v listopadu 2022 ve videu, které na Youtube a Facebooku viděly tisíce lidí, uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Loni ale soudy Vrabela v této kauze pravomocně osvobodily. V minulých letech také pořádal protesty proti vládní politice, některých se zúčastnily desetitisíce lidí.





Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla

Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.

