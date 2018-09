Nechtěl být Babišovým ministrem, teď kandiduje do Senátu. Ptejte se rektora Beka

před 25 minutami

Do Senátu se snaží dostat i vysokoškolský učitel, docent muzikologie a dlouholetý rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, který kandiduje s podporou STAN, ODS, TOP 09 a zelených v Brně-městě. Bek by se chtěl v Senátu zasadit o otevřenost vzdělávacího systému, důstojnou péči o seniory nebo elektronizaci veřejné správy. Loni na podzim premiér Andrej Babiš Beka oslovil s nabídkou postu ministra školství, ten ale odmítl. "S hnutím ANO se navíc politicky neshodnu," vysvětlil tehdy. Pokud Bek ve volbách uspěje, bude již třetím rektorem MU Brno, který se dostal do horní komory. Na dotazy čtenářů bude odpovídat od středečních 12 hodin.

Svoboda může ve svobodných volbách prohrát, nejsem alarmista, ale rizika jsou reálná. Vypadám jako Antibabiš, na inauguraci Zemana nepůjdu, říká Bek | Video: dvtv | 22:38

Pretender - Dnes 18:17 Dobrý den, pane docente,



1) řekl jste, jak říká článek (Vaše tehdejší slova si již nevybavím přesně) "S hnutím ANO se navíc politicky neshodnu ...". Můžete rozvést oblasti, témata a hodnoty v kterých tomu tak je?



2) Obdobně, máte i téma, kde se s ANO shodnete?

Děkuji za odpověď. ? Jan Hanák - Dnes 18:04 Pane docente, proč kandidujete v Brně, když trvale žijete na Hodonínsku.Nemáte pocit, že demokratické je kandidovat tam, kde člověk trvale žije. Nebo by vám přišlo normální, kdyby za Brno kandidoval člověk žijící třeba v Chlumci nad Cidlinou. Děkuji a mnoho úspěchů.