Volebním manažerem ČSSD je někdejší místopředseda Michal Hašek

Vedení ČSSD ve středu zvolilo volebním manažerem strany Michala Haška. Bývalého jihomoravského hejtmana navrhl do funkce předseda strany Jan Hamáček, který o Haškově zvolení informoval na facebooku. Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se budou konat 2. a 3. října.

Předseda sociální demokracie uvedl, že Haška oslovil jako člověka s velkou zkušeností s fungováním regionální i parlamentní politiky a celé strany. "Jsem rád, že je Michal ochoten ČSSD v nynější situaci pomoci," dodal Hamáček. Hašek v současnosti působí jako advokátní koncipient. Je též poradcem ministra vnitra a předsedy ČSSD Hamáčka a ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Hašek patří dlouhá léta k nejvýraznějším postavám sociální demokracii. Od roku 2008 do podzimu 2016 stál v čele Jihomoravského kraje a byl předsedou Asociace krajů ČR. V letech 2006 až 2008 vedl poslanecký klub sociální demokracie. Od března 2011 do listopadu 2013 byl statutárním místopředsedou ČSSD. Po volbách do Sněmovny v říjnu 2013 byl Hašek jedním z protagonistů takzvaného lánského puče, tedy schůzky části vedení ČSSD s prezidentem Milošem Zemanem. Po ní se předsednictvo strany pokusilo odstavit předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě. Hašek tehdy proti sobě část veřejnosti popudil i lhaním v přímém přenosu, když zpočátku tvrdil, že se žádná schůzka nekonala. Související Koncipient Michal Hašek radil obcím. Finančnímu úřadu teď musely zaplatit 29 milionů V roce 2018 stál Hašek u zrodu platformy Zachraňme ČSSD, kterou založili kritici vedení strany. Platforma však na stranickém sjezdu v říjnu 2018 nezískala výraznější podporu delegátů.