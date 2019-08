před 10 minutami

Mažoretky, klauni, špekáčky nebo levandulové mýdlo. Za to všechno utrácely peníze politické strany před letošními volbami do Evropského parlamentu. Vyplývá to ze zpráv o financování kampaně, kterou do úterní půlnoci musely všechny strany zveřejnit. Nejvíce peněz na kampaň dalo hnutí ANO, které za ni utratilo 32 milionů korun. Více než milion stály červené kšiltovky "Silné Česko" po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa, které se staly jedním ze symbolů kampaně.