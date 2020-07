Spojením s TOP 09 Babiše neporazíme, říká Rakušan. Rozhoduje se mezi Piráty a ODS

Z možných předvolebních koalic pro parlamentní volby v roce 2021 je možné si škrtnout první variantu - dvoukoalici STAN a TOP 09. "Taková koalice by Andreje Babiše neporazila," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Naopak je možná koalice Starostů s Piráty nebo s ODS. "Pro Piráty jsme jediným zvažovaným partnerem," dodává Rakušan.

Vypadá to, že o vaše hnutí je hodně velký zájem hned z několika politických stran. Co říkáte jako "obletovaná nevěsta" na zájem "ženichů"?

To, co jsme dělali v podobných situacích vždy: jednáme, zvažujeme a hledáme optimální variantu.

A jaká je podle vás ta optimální?

Jsme ve fázi, kdy nemůžeme mluvit o detailech, abychom projekt nezabili hned v počátku. V této chvíli můžu říct jen tolik, že jednáme zhruba se třemi směry a snažíme se najít to nejlepší řešení - pro tuto zemi. Cíl je jednoznačný a nijak se jím netajíme: porazit firmu v čele státu, hnutí ANO. Mluvíme o spolupráci opravdu intenzivně, představa, že se nic neděje, je opravdu falešná.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v polovině června Aktuálně.cz řekl, že právě vaše hnutí je Pirátům politicky nejbližší. Deník N před několika dny napsal, že se rodí tandem Starostů a Pirátů. Je tedy nejpravděpodobnější možností pro parlamentní volby koalice STAN a Pirátů?

Je to jedna z reálně zvažovaných možností.

Kritici Pirátů tvrdí, že tato strana je občas nepředvídatelná ve svých rozhodnutích. Poukazují na složitost jejich rozhodování nebo také na údajnou levicovost některých členů. Co vy na to?

Ale my přece nejsme "naivní berušky". Známe slabiny partnerů a oni znají slabiny naše. Ale právě proto si to musíme vydiskutovat mezi sebou, ne se torpédovat přes média. Zkrátka my chceme něco reálně vyjednat, ne dělat mediální vlny jako některé jiné strany.

Vy často říkáte, že možné koalice je třeba otestovat teď při krajských volbách. Nejsou ale přece jen krajské volby něco zcela jiného než volby parlamentní?

Stejně jako v jiných volbách se musíte dohodnout a poznat tak lépe svého partnera - a je jedno, o jaký typ voleb jde. Teď mi nejde ani tak o volební výsledek, jako spíše o průběh a kvalitu té spolupráce.

Chceme vědět, co si naši lidé myslí

Je možné, že by se přidal k případné koalici STAN s Piráty ještě někdo třetí? Nebo je těžko představitelné spojení Pirátů s ODS, TOP 09 či KDU-ČSL?

V tom s vámi souhlasím. Piráti už sami řekli, že v podstatě jediným pro ně zvažovaným partnerem je STAN. O spojení s někým třetím by v tomto půdorysu nemělo smysl uvažovat.

Ale nemůže nakonec vzniknout koalice STAN a ODS?

To je další ze zvažovaných variant. A pokud je zvažovaná, je i možná. Názory členů a příznivců teď sbíráme.

Jak je sbíráte? Zadali jste si průzkum veřejného mínění? Děláte anketu mezi členy?

Je běžné a z mého pohledu normální, že si politická strana nechá otestovat názory veřejnosti. Stejně tak je samozřejmé, že zjišťujeme názory dovnitř našeho hnutí. Nikdy jsme nebyli stranou jednoho muže nebo oligarchické špičky, které nezajímá názor členů. Chceme vědět, co si naši lidé myslí.

Jste blíže domluvě s Piráty nebo ODS?

Jednání probíhají paralelně. Nedá se říct, které pokročilo dál, protože s každou stranou je to trochu jiné.

Web Seznam zprávy napsal, že cílem ODS je široká předvolební aliance, jejímž základem má být ODS a vaše hnutí s tím, že dalším stranám nezbude než se přidat. Jednáte o tomto s občanskými demokraty?

Takové úvahy jsem slyšel, ale o tom s ODS nemluvíme. Teď se zabýváme čistě spoluprací STAN a ODS.

Občas slyším názory, jestli ODS nejde hlavně o značku STAN a postupné ovládnutí vašeho hnutí. Neobáváte se toho? A myslíte, že u některých členů ODS je právě toto motivace pro spolupráci?

Jsem přesvědčen, že jsme natolik svébytné hnutí, že není možné, abychom se spoluprací s kýmkoliv vyprázdnili a rozpustili. O motivaci lidí v regionech spekulovat nechci, ze špiček ODS tuto tendenci necítím.

Projekt představíme letos v listopadu

A pokud jde o TOP 09, se kterou jste v minulosti do sněmovny kandidovali společně? Je vůbec ještě možné, že by vznikla rovnocenná koaliční spolupráce mezi vámi?

Situace se značně proměnila. Spojení STAN a TOP 09 Babiše neporazí, buďme realisty.

Vznikají další strany a hnutí - Idealisté, Budoucnost, ambice má Strana zelených i Hlas bývalého europoslance Pavla Teličky. Jste s nimi v kontaktu? Nezvažujete možnost, že byste někoho z nich přizvali do možné koalice pro parlamentní volby?

Bavme se hlavně o reálném politickém projektu, který musí být dostatečně silný, aby ve volbách uspěl. Strany a hnutí, které zmiňujete, jsou v druhém plánu a zatím o tom nemluvíme.

Je možné i to, že nakonec půjde STAN do voleb zcela samostatně?

Může se to stát a nebojíme se toho. Ale znovu: prioritou je silné uskupení se silným výsledkem ve volbách.

Proč si myslíte, že je právě o STAN mezi politickými stranami takový zájem? Nejde jim skutečně hlavně o vaši značku? Přece jen máte nejmenší počet poslanců a průzkumy vám zatím nevěstí až tak moc voličů.

To, že jsme nejmenší frakce ve sněmovně, ještě neurčuje naši reálnou sílu. Samochvála smrdí, ale snad ze svého pohledu můžu říct alespoň tyto výrazné "plusy" hnutí STAN: vyrostlo zespodu a na praktické zkušenosti řady starostů a komunálních politiků. Takže nejsme ideologicky "zaťatí", jsme pragmatické hnutí, máme reálné zkušenosti s politikou a nestavíme vzdušné zámky.

Nemůže být důvodem zájmu i případná "neukotvenost" vašeho hnutí? Tedy, že pod starostovské hnutí se můžou vejít lidé mnoha názorů a směrů? A tedy, že mnoha voličům vlastně STAN výrazněji nevadí?

Ale jistě, to nám budou soupeři vždy podsouvat. My jsme ale schopni se sjednotit na tom možná daleko důležitějším, než je rigidní "ideologie" jiných stran: vždy budeme hájit svobody lidí této země. A když mluvím o svobodě - to není diktát státu, kterému všichni bez reptání podlehneme. Což je také základní zkušenost z koronakrize.

Konkrétně?

Zatímco se vláda pokusila a pokouší soustřeďovat co nejvíce rozhodovacích pravomocí do svých rukou, my jsme přesvědčeni, že náš koncept a ideologie "rozhodování co nejblíže lidem" jsou prostě správné. Skutečnou národní strategií pro Česko teď musí být "štíhlý stát, silné regiony". A o to teď probíhá zápas.​

Mimochodem, jste pro to, aby lídrem případné široké koalice byl šéf ODS Petr Fiala? Byl by to nejlepší možný lídr?

Teď se vůbec o lídrech nebo kandidátech na premiéra nebavíme.

A když jsme ještě u jmen. Měl byste zájem, kdyby za STAN kandidoval šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář?

On sám několikrát zopakoval, že do reálné politiky vstoupit nechce. Respektuji to.

Často se mluví o tom, že jakoukoli zprávu o možné "koalici proti Babišovi" nelze čekat dříve než po krajských volbách. Je to tak?

Těch zpráv, a zvláště těch "zaručených", koluje už teď až dost. Mluvíte-li o zprávě "máme projekt", tak ten jsem slíbil na letošní listopad.