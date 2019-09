Filip se vyjadřuje korektně, hájí předseda sněmovny Vondráček komunistu Filipa

Po úterním kritice místopředsedy sněmovny a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa z úst poslance ČSSD Petra Dolínka začal ve sněmovně sběr podpisů za odvolání Filipa z vedení sněmovny. Filip má ale podporu předsedy sněmovny Radka Vondráčka, který tvrdí, že vyjadřování předsedy komunistů je korektní.

V Poslanecké sněmovně narůstá počet podpisů poslanců, kteří žádají, aby byl z postu místopředsedy sněmovny odvolaný předseda KSČM Vojtěch Filip. Bez podpory hnutí ANO, které má zdaleka nejsilnější klub, je ale odvolání Filipa téměř vyloučeno. Na jeho obranu navíc vystoupil místopředseda ANO a předseda sněmovny Radek Vondráček.

"Komunistická strana nominovala někoho na ten post, byla dohoda, že to budeme respektovat jako poslanecké kluby, a došlo k této volbě," sdělil Vondráček na dotazy novinářů. "Je to zkušený politik, vyjadřuje se korektně," řekl s tím, že poslední výroky Filipa zná jen z médií.

Zatím poslední debata ohledně Filipa ve vedení sněmovny začala v úterý, když poslanec ČSSD Petr Dolínek neúspěšně žádal poslance o to, aby projednali jeho výroky například ohledně roků 1948 a 1968. Podle šéfa komunistů nebyl rok 1948 žádným pučem a v roce 1968 nešlo o okupaci Československa.

"Je to konstantní postoj komunisticé strany, je to strana, která je demokraticky zvolená do sněmovny, se kterou nesouhlasím. Ale já jsem hlavně rád, že žijeme v 21. století a tady ta komunistická ideologie je skutečně zbytková. A drtivá většina rozhodnutí, která komunistická strana dělá, tak je to standardní strana. Občas vykoukne nějaký ideologický náznak a proti tomu je třeba se vždy postavit, " řekl Vondráček.

A pokud jde o zpochybňování toho, co se dělo v letech 1948 a 1968, předním funkcionářem sněmovny? "Ten názor je marginální, okrajový, drtivá většina Poslanecké sněmovny ten názor nesdílí," řekl Vondráček. Ale měl by být Filip jeho zástupcem, tedy druhým mužem sněmovny? "Z hlediska toho, co zvládá jako první místopředseda, jak je přítomný tady ve sněmovně, že se můžu spolehnout na to, že když mám zahraniční cestu, tak pan Filip tady je, co se týká aktivit mimo sněmovnu, jak se zapojuje, tak pořád si myslím, že je tato volba z manažerských důvodů oprávněná," hájí Vondráček své rozhodnutí udělat z Filipa svého prvního zástupce.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda by sněmovna alespoň neměla dát najevo, že s jeho výkladem historie nesouhlasí, Vondráček odpověděl, že to právě probíhá. "Vystupují jedinci, někteří sbírají podpisy, to je přesně ten demokratický proces sněmovny," uvedl. Na další dotaz, zda on sám nezvažuje vystoupení, odpověděl, že ne. "Nepovažuji to za natolik intenzivní, abychom ho odvolávali," podotkl.

Ze slov Vondráčka vyplývá, že chce ze všeho nejvíce hájit právo poslanců na vlastní názor. "Každý v Poslanecké sněmovně si může říci cokoliv. To je princip parlamentalismu. Pak je to jeho politická odpovědnost, a pak nese politickou odpovědnost za tojak s tím naloží ty ostatní strany," tvrdí šéf sněmovny. "Ale jestli se bavíme o svobodě slova, někdy to není úplná dobrá vizitka, co zaznívá, teď nemluvím o panu Vojtěchu Filipovi, ale za šest let můžu říci, že v parlamentu si každý říká co chce a svoboda slova není omezena," dodal.

Je to útok na našeho předsedu, stěžovali si komunisté

Ve středu, hned po zahájení schůze, si vzal slovo předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, který oznámil, že klub si bere půlhodinovou přestávku na poradu. Důvod? Úterní slovní "útok" poslance Dolínka na Filipa.

"Včera při zahájení schůze došlo k situaci, kterou poslanecký klub KSČM nemůže nechat ležet jen tak volně a bez povšimnutí. Od pana kolegy Dolínka zde došlo k útoku na svobodu slova pana místopředsedy Filipa, předsedy ústředního výboru KSČM, a poslanecký klub se musí k tomuto problému nějakým způsobem postavit," oznámil Kováčik a odešel na půlhodinovou poradu klubu.

Podle sněmovních pravidel v takovém okamžiku přestává jednat celá sněmovna, takže všichni poslanci čekali, s čím komunisté přijdou. O tom, co si za zavřenými dveřmi řekli, ale nakonec vůbec nepromluvili.

Naopak poslanec Dolínek ve středu před polednem oznámil, že jeho snaha není u konce. Začal sbírat podpisy pro odvolání Filipa z vedení sněmovny. "Obrátil jsem se na poslanecké kluby," řekl Aktuálně.cz. "Komunisté by mě za názory pověsili, poslali do uranových dolů či do kotelny, mé děti by nepustili na studia. Já navrhuji pouze demokratické odvolání pana Filipa. To je myslím jasný důkaz, že nejsem zastánce revoluce, ale evoluce," sdělil.

Poslanec ČSSD Dolínek podle stenozáznamu v úterý mimo jiné prohlásil, že se mu nelíbí, jak Filip popisuje například dění v letech 1948 a 1968. "Výroky některých místopředsedů sněmovny překročily únosný rámec. Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání demokracií. To si podle mě většina z nás nemůže nechat líbit," řekl Dolínek, který upozorňoval, že návrh na projednání Filipových výroků nepřednáší jako poslanec ČSSD, ale mluví za pražské voliče, kteří se cítí Filipovými výroky dotčeni.

Dolínka pohoršil také Filipův výrok o tom, jak se zvýšila cena vepřového kvůli odprodeji vepřína v Letech v místech, kde byl koncentrační tábor. "Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále se zvyšující cenou vepřového masa, že vláda vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod třicet procent naší spotřeby, to byl zločin," napsal Filip na Twitter. Ekonomové označili jeho slova za nesmyslná. Vykoupení vepřína nemělo podle nich na cenu vepřového žádný vliv.

V následném hlasování o zařazení tohoto bodu ale Dolínkův návrh neprošel, většina poslanců byla proti tomu, aby se sněmovna Filipovými výroky zabývala. Podle protokolu o hlasování podpořilo Dolínka 65 poslanců. Ze sociálních demokratů zvedl ruku pro kromě Dolínka jen místopředseda Roman Onderka. Proti byl Antonín Staněk, Jan Chvojka a Jan Birke. Lubomír Zaorálek, Roman Sklenák, Ondřej Veselý a Tomáš Hanzel se zdrželi.

Návrh však podpořili ještě poslanci ODS, TOP 09, STAN, pirátů a KDU-ČSL.