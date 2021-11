Snížení schodku rozpočtu i zakotvení v Evropě. K čemu se zavázala příští vláda

Polská vláda by měla zvážit aktivaci čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci kvůli pokusu stovek migrantů překročit hranici z Běloruska do Polska. Prohlásil to v pondělí předák polské opozice Donald Tusk, informovala agentura PAP. Čtvrtý článek počítá s konzultacemi mezi členskými státy, pokud některá ze členských zemích cítí, že je ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost.

Bývalý premiér, někdejší předseda Evropské rady a současný vůdce polské opozice Tusk uvedl, že opoziční síly jsou velmi znepokojené děním a vývojem na východní hranici Polska s Běloruskem. Podle něj by vláda měla situaci projednat s opozicí. "Možná tím nejdůležitějším je zvážit aktivaci článku čtyři smlouvy o NATO, pokud jsou naše hranice pod přímým fyzickým tlakem při zapojení Běloruska, a tím myslím běloruských státních sil," uvedl Tusk. Současnou vládu vedenou konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS) kritizoval Tusk za to, že "nikdo neví, co chce dělat". To by podle něj mohlo vést k zhoršení vztahů se členy východního křídla NATO.