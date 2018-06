Proč někteří komunisti šíří lži? Není to naše strategie, pomohlo by mediální školení, říká Dolejš

Aby si šéf komunistů Vojtěch Filip obhájil, proč nechce kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD) ve vládě, šířil v televizi nepravdivou informaci. Nepravdivá obvinění musel nedávno vysvětlovat i poslanec Zdeněk Ondráček. "Když je lež takticky použitelná, tak to komunisté využijí. Dělají to tak od začátku," říká k tomu politolog Josef Mlejnek. Podle dalšího experta ale někteří komunisté často šíří dezinformace, protože jim prostě věří.

Praha - V poslední době se množí případy, kdy komunisté veřejně využívají takzvaná alternativní fakta, tedy dezinformace či lži. Naposledy to předvedl předseda strany Vojtěch Filip v Otázkách Václava Moravce, když o kandidátovi ČSSD na ministra zahraničí Miroslavu Pochem nepravdivě tvrdil, že v Evropském parlamentu hlasoval pro uvalení sankcí na Česko kvůli nedodržování kvót na přerozdělování uprchlíků.

Filip pak pro Aktuálně.cz vysvětloval, že jen upozorňoval na informace, které se šíří. "To já vím, jak to je. To, že se to šíří, jsem uvedl jako příklad," hájil se šéf strany, o kterou se má opírat i vznikající vláda Andreje Babiše (ANO) se sociální demokracií.

O tom, že Poche pro kvóty údajně hlasoval, se po jeho nominaci začalo psát na dezinformačním serveru Aeronet, který například před parlamentními volbami rozdmýchal kauzu lithium. Anonymní autor loni na webu tvrdil, že podepsáním memoranda o těžbě suroviny na Cínovci s australskou firmou přijde Česko o desítky miliard korun. Na návrh komunistů pak došlo ke svolání mimořádné schůze sněmovny. A to krátce před volbami.

Tento prokremelský web občas sdílí i viditelný poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, zároveň na Facebooku publikuje neozdrojované teorie. Naposledy na sebe upozornil komentářem k hromadné otravě v Hradci Králové. Poslanec k tomu na Facebook napsal, že se lidé otrávili kebabem, do kterého dal někdo jed. Jindy zase zveřejnil nepravdivou informaci, že bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče někdo zastřelil.

Bývalý místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš odmítá, že by jeho spolustraníci šířili nepravdy cíleně. "Jako strana tuto strategii nemáme. Určitě si nedáváme do znaku šíření blbostí a nechceme získávat zblblého voliče. Další otázkou však je, jak pracují s fakty jednotlivci," řekl Aktuálně.cz.

Dolejš podle svých slov na některých politicích KSČM i jiných stran pozoruje, že čtou alternativní média, kde informace nemusí korespondovat s realitou. "To, že něco sedí do mého obrazu světa, neznamená, že je informace v pořádku. Může za tím být někdy nedostatek vůle se tomu tolik věnovat. Někdy hraje roli i nepřipravenost," míní Dolejš, podle nějž by nebylo na škodu udělat pro některé straníky mediální školení. Oblast má momentálně na starosti Stanislav Grospič.

Také podle Jonáše Syrovátky z nezávislého projektu České volby v éře dezinformací nemusí KSČM využívat manipulace a lži v politickém boji záměrně. "Je nutné brát v potaz, že narativy objevující se na různých marginálních platformách zřejmě zapadají do světonázoru některých představitelů KSČM. Jednoduše řečeno nešíří dezinformace, protože je to výhodné, ale protože jim skutečně věří," míní Syrovátka.

Naopak politolog Josef Mlejnek připomíná, že komunisté mají v ohýbání pravdy historické zkušenosti. "Když je lež takticky použitelná, tak to komunisté využijí. Dělají to tak od začátku," říká. Na Pocheho podle Mlejnka KSČM útočí i kvůli tomu, že zastává prozápadní postoje. "Lžou v kontextu komunikačních kanálů a dezinformačních webů, kde se jejich příznivci pohybují," dodal Mlejnek.

Syrovátka pak upozorňuje, že někteří komunisté jsou zodpovědní za přenášení dezinformací z malých konspiračních serverů do mainstreamové debaty. "Typickým příkladem může být Josef Skála, který před prezidentskými volbami tvrdil, že průběh kampaně ovlivňují peníze od George Sorose. Tato zpráva se přitom poprvé objevila na nechvalně známém webu Aeronet," upozorňuje Syrovátka.

Komunistická strana má také na svých stránkách záložku pojmenovanou Alternativní informace. Ta odkazuje na stránky Střípky ze světa, kterou vydává spolek Inspirace. O něm nelze dohledat nic kromě sídla. V rejstříku není ani zakládací listina. Stránky serveru má na sebe zaregistrovány právě Skála.

