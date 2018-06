Babiš jména svých ministrů prozradí až po jednání Zemana s Pochem, řekl Filip po schůzce s premiérem

Předtím jednal Babiš s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem, ani jeden z nich schůzku nekomentoval.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa počká s oznámením jmen nových ministrů na jednání prezidenta Miloše Zemana s kandidátem na ministra zahraničí Miroslavem Pochem (ČSSD). Filip to novinářům řekl po setkání s Babišem na úřadu vlády.

Předtím jednal Babiš s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem, ani jeden z nich schůzku nekomentoval. Pocheho v příští vládě nechtějí prezident ani komunisté.

Babiš podle Filipa řekl, že před schůzkou prezidenta s Pochem nebude o jménech ministrů mluvit. Předseda komunistů, kteří mají tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD, zopakoval, že jeho strana chce mít garanci předložení svých návrhů, které budou součástí vládního prohlášení, nejpozději šest měsíců před skončením volebního období.

Ohledně Pocheho má rozhodnout schůzka se Zemanem. Prezident se má začít s kandidáty na ministry scházet v pátek. Podle Filipa se ještě před jednáním na Hradě setká Poche s Hamáčkem.

"Myslím si, že by asi pan Poche měl vysvětlit panu předsedovi Hamáčkovi své postoje a nakolik se cítí být silným nominantem. Já to tak nevnímám a jsem přesvědčen, že i on by měl vnímat, že v roce 2010 musel odstupovat z vedoucího místa na kandidátní listině a že o něm například jeho stranický kolega senátor Jiří Dienstbier tvrdí, že je kmotr," dodal Filip.

Předseda komunistů dříve označoval Pocheho za nepřijatelného kvůli jeho postoji k migraci. Vyčítal mu, že spolu s dalšími 11 českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, kde Evropský parlament v květnu 2017 vyzval státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Poche však byl v uvedeném hlasování proti rezoluci.

V úterý Filip připomněl kauzu z roku 2010, kdy vyšlo najevo, že Poche o rok dříve skrytě financoval ČSSD, když dal peníze straně přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň. Poche se následně vzdal stranických funkcí.

Filip premiérovi zopakoval výhrady komunistů k práci ministra dopravy Dana Ťoka a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba za ANO). "Pan premiér zastává stanovisko, že svou práci vykonávají dobře. To je jeho věcí, on nominuje. My jsme řekli, že budeme svá stanoviska říkat, ale tato naše stanoviska jsou stanoviska v konzultaci," řekl šéf komunistů. Věří, že Babiš je zárukou, že ministr zdravotnictví bude postupovat v souladu s programovým prohlášením, tedy že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů a nebudou se privatizovat zdravotnická zařízení.

Babiš si na úterní večer domluvil i schůzku s Hamáčkem. Předseda sociální demokracie nechtěl před novináři, kteří na něj čekali v Poslanecké sněmovně, setkání komentovat.

Jednání s Filipem a Hamáčkem původně Babiš svolal do Hrzánského paláce na Hradčany, kde má v době rekonstrukce části úřadu vlády kancelář. Když se o jednání dozvěděla média, byly schůzky přesunuty právě do Strakovy akademie. Setkání s novináři, kteří na něj čekali u jeho kanceláře ve Sněmovně, se Hamáček vyhnul. Jednání o sestavení vlády zatím nijak nekomentoval ani Babiš.