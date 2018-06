"Neaspiruji na žádnou funkci." Zaorálek odmítl Zimolův návrh, aby se stal znovu ministrem zahraničí

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola už včera na Twitteru napsal, že vládní spolupráce by neměla stát a padat s jediným jménem.

Praha - Místo Miroslava Pocheho, o nějž vede ČSSD spor s Hradem, komunisty i premiérem Andrejem Babišem, by se mohl stát ministrem zahraničí bývalý šéf tohoto resortu Lubomír Zaorálek. V České televizi to řekl první místopředseda strany Jiří Zimola. Ten už v pondělí na Twitteru napsal, že vládní spolupráce by neměla stát a padat s jediným jménem. ČSSD by se podle něj měla bavit i nad jmény jiných kandidátů.

"Jméno Lubomíra Zaorálka jsem uvedl jako příklad. Je to jen potvrzení toho, co tu už od začátku říkám. ČSSD ze svých řad může na každý vládní post nabídnout několik možných adeptů. Počkejme si na páteční jednání možných ministerských kandidátů a pana prezidenta," mírnil pak svá slova na Twitteru Zimola, který měl právě na toto téma v úterý jednat s předsedou strany Hamáčkem.

Zaorálek Aktuálně.cz napsal, že nabídku stát se opět ministrem zahraničí nedostal. "Neaspiruji na žádnou funkci," dodal s tím, že by o nabídce ani neuvažoval.

Jmenování Pocheho na post ministra zahraničí odmítá prezident Miloš Zeman, který svůj odpor vysvětluje europoslancovými výroky na téma migrace. Proti jeho nominaci je také KSČM, která má vládu podporovat, a dokonce i premiér Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že Pocheho jméno na Hrad neponese.

Předseda vlády by o kandidátech na ministry měl ve čtvrtek večer jednat s Hamáčkem i šéfem komunistů Vojtěchem Filipem.