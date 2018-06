Jelínek: Babiš ČSSD převálcuje, když to bude potřebovat. Sobotka na ministrech trval, Zeman ustoupil

Boj o podobu vlády pod vedením Andreje Babiše vrcholí. Kandidáta na post ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho odmítl prezident Miloš Zeman a KSČM a za nepřijatelného jej považuje už i designovaný premiér. Sociální demokraté na svém návrhu ale dál trvají a ani Miroslav Poche nevidí důvod se kandidatury vzdávat. „Může se stát, že někteří jedinci ze strany odejdou, protože nebudou spokojení s vládou Andreje Babiše,“ popsal v rozhovoru pro Aktuálně.cz možný scénář vývoje politolog Lukáš Jelínek ze sociálně demokratické Masarykovy demokratické akademie.

Aktuálně.cz: Komunisté i premiér Andrej Babiš odmítli kandidáta ČSSD na ministra zahraničí Miroslava Pocheho jen pár hodin poté, co sociální demokraté v referendu rozhodli o vstupu do vlády. Jak by se teď mělo vedení ČSSD zachovat, mělo by kandidaturu Miroslava Pocheho stáhnout?

Lukáš Jelínek: To záleží na tom, jestli vedení sociální demokracie víc záleží na rychlém sestavení vlády, nebo na tom, aby se nedostalo do područí Miloše Zemana. Pokud je prioritou rychlé sestavení vlády, tak je samozřejmě lepší Miloši Zemanovi vyhovět a přijít s nějakým jiným jménem.

Pokud si chce ale Jan Hamáček zachovat svou autonomii, aby nehrozilo, že Miloš Zeman bude vstupovat do rozhodování vlády nebo ČSSD pravidelně, tak by měl držet kandidáta, pro kterého se už jednou rozhodl.

Jaká je teď perspektiva spolupráce ČSSD s Andrejem Babišem? Mohou mu sociální demokraté nadále důvěřovat?

Já nevím, jestli mu mohli vůbec někdy v minulosti důvěřovat. Ti sociální demokraté, kteří mají s Andrejem Babišem zkušenost z předchozího volebního období, tvrdí, že je to partner nedůvěryhodný. Ti, kteří s ním ve vládě nebyli, tak si tu osobní zkušenost teprve budou muset vytvořit.

Podstatné je, že Andrej Babiš má z byznysu nacvičené poměrně svébytné chování. Dělá politiku tak, aby byla především k jeho vlastnímu užitku, a když bude v jeho vlastním užitku jít se sociální demokracií do konfliktu a převálcovat ji, tak to samozřejmě udělá.

Budou sociální demokraté v případné koalici s ANO schopni prosazovat svůj program?

Uvidíme. Známe situace, kdy menší koaliční partneři dokázali poměrně výrazně tlačit toho většího partnera do kouta k nejrůznějším ústupkům. Také ale máme zkušenost, kdy se sociální demokracie nedokázala v minulém volebním období proti Andreji Babišovi a hnutí ANO prosadit, i když byla ve vládě silnější a měla svého vlastního premiéra.

Kdyby se ale sociální demokracie v té koalici naučila hrát roli silné sebevědomé strany a třeba hrála i roli strany opozice uvnitř koalice, tak by samozřejmě mohla prokázat smysl svého pobytu ve vládní koalici s ANO.

Bylo z vašeho pohledu vnitrostranické referendum ČSSD o vstupu do vlády dobrým krokem? Nerozdělilo stranu ještě víc?

Bylo dobrým krokem k tomu, aby se sociální demokraté potkali s předsedou Hamáčkem a povídali si o velké politice. To jsou věci, které k politice patří, a je dobře, že se k nim sociální demokracie vrátila.

Na druhou stranu referendum jako takové má tendenci lidi rozdělovat, protože se v něm odpovídá jenom ano, nebo ne. Není tam prostor pro žádný kompromis. Hodně bude záležet na tom, jak se teď situace vyvine, jestli se po referendu uklidní vztahy mezi jednotlivými skupinami v sociální demokracii.

Zatím mám pocit, že ti, kteří byli proti vstupu do vlády, ten výsledek respektují a nestaví se na odpor, že tam existuje základní elementární loajalita k Hamáčkovu vedení. Takže zatím se mi zdá, že by referendum nemuselo nechat žádné vážné šrámy na vnitřních vztazích v ČSSD.

Jakou zkušeností je pro sociální demokraty současná situace, kdy prezident odmítá Miroslava Pocheho jmenovat?

To není vůbec nová situace. S Milošem Zemanem jako prezidentem už podobnou situaci sociální demokracie zažila v roce 2013, když se bránil jmenování Jiřího Dienstbiera a Lubomíra Zaorálka. Tenkrát Sobotka na těch jménech trval a vedlo to k tomu, že Miloš Zeman nakonec ustoupil.

Já si nejsem jistý, jestli je připravený ustoupit i tentokrát, protože na Zemanovu stranu se zjevně přidal Andrej Babiš, Vojtěch Filip a také část sociální demokracie. To je pro Jana Hamáčka nejsložitější.

Jinak je to ale situace, která se asi dala očekávat, protože Miloš Zeman má sklon prosazovat si svůj vliv v exekutivě nad rámec prezidentských pravomocí, a podobný styl chování bude Miloš Zeman zachovávat i v průběhu tohoto volebního období.

Očekáváte, že se ČSSD rozpadne, pokud nebude schopna situaci vyřešit?

Ne, to určitě ne. V sociální demokracii je odjakživa několik táborů a musí se tam mezi nimi vytvářet konsenzus, ale nikdy to nebylo tak, že by některý z těch táborů měl tendenci stranu opustit.

Ale klidně se může stát, že někteří jedinci, ať už známější politici, anebo řadoví členové z té strany odejdou proto, že nebudou spokojeni s vládnutím Andreje Babiše nebo se současným stranickým vedením. Ale to je situace, kterou si sociální demokracie v minulosti prošla už několikrát a je na ni zvyklá.