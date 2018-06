Byl to jen příklad, proč bych to neříkal? vysvětluje Filip, proč v ČT šířil dezinformace o Pochem

Kandidáta ČSSD na ministra zahraničí Miroslava Pocheho odmítá jak prezident, tak KSČM, bez jejíž podpory nemůže vláda ANO a sociálních demokratů získat důvěru ve sněmovně. Předseda komunistů Vojtěch Filip v neděli pro ČT odpor strany vůči Pochemu vysvětloval i tím, že europoslanec údajně hlasoval pro uvalení sankcí na Česko kvůli nerespektování kvót na přerozdělování migrantů. Jde však o dezinformaci, Poche ve skutečnosti hlasoval proti. Filip v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznává, že informace není pravdivá a že o tom ví. "Proč bych to neříkal?" reaguje v rozhovoru pro Aktuálně.cz na otázku, proč tedy nepravdivé argumenty používal.

Aktuálně.cz: Přimluvil jste se u pana prezidenta, aby přijal Miroslava Pocheho. Proč?

Vojtěch Filip: Protože mě o to na jednání s Andrejem Babišem požádal pan předseda Hamáček. Já jsem říkal, že to sice bude marné, ale že je to možné. Pan prezident mi jasně řekl, ať tedy přijde a ať prohlásí, že potřeby sociální demokracie jsou pro něj důležitější než jeho vlastní ambice. Takhle jsem to pak panu Pochemu řekl.

Kdyby se prezident Zeman s Miroslavem Pochem nakonec dohodl, jak byste reagoval? Předpokládám, že vaše výhrady…

Naše výhrada sestává z toho, že v roce 2010 musel odstoupit z čela kandidátní listiny sociální demokracie kvůli tomu, že tam bylo podezření z korupce. Mohu se na ty články z Pražského deníku klidně odkázat. Já si nemyslím, že mám podporovat vládu, ve které jsou lidé zasažení korupcí.

V žádném případě byste nepodpořili vládu, ve které bude pan Poche?

No… pokud se mám podílet na něčem, co má sloužit k tomu, aby z České republiky vymizelo korupční prostředí, tak přece musím od začátku trvat na tom, aby tam nebyli lidé s takovým škraloupem.

Co Filip doslova řekl v České televizi o Pochem? "Druhá věc je jeho (Pocheho) mediální obraz, ale my jsme to opravdu říkali velmi razantně a dopředu, protože pro naše voliče, ale i pro řadu jiných občanů České republiky je pan Poche docela nedůvěryhodná osoba. A teď nebudu vzpomínat na jeho působení v politice pražské, to je jiná kapitola. Mně jde o to, jak se chová v Evropském parlamentu a samozřejmě v naší členské základně jsou zakotveny dvě věci, a to je jeho hlasování o finančních sankcích, když nebudeme přijímat migranty. To samozřejmě proběhlo v internetových médiích často a to poznamenalo názor našich voličů. Těch 12 našich europoslanců, kteří se zachovali, to známý seznam, říká se jim seznam vlastizrádců, mimo jiné tedy v těch internetových médiích a to bylo jedno hlasování. A potom druhá věc je, že ta důvěryhodnost je také o tom, jak se zachováme, když ta sestava evropských poslanců za sociální demokracii hlasuje odlišně od poslanců sociální demokracie v českém parlamentu a to je samozřejmě otázka důvěryhodnosti." Zdroj: Newton Media

V neděli jste v České televizi řekl, že Miroslav Poche hlasoval proti zájmům České republiky, když měl společně s dalšími 11 europoslanci podpořit rezoluci, která vyzvala k uvalení sankcí na Česko kvůli nerespektování uprchlických kvót. Šlo však o dezinformaci, která se šířila po internetu. Už se k vám dostalo, že ve skutečnosti hlasoval proti?



Když si to poslechnete, tak já říkal, že se šíří taková informace. Já jsem měl samozřejmě s sebou všechny přehledy o jeho činnosti v Evropském parlamentu. Řekl jsem, že se šíří tyto informace a že mě zarazilo, že skutečně, pokud jde o kvóty, hlasoval jinak než klub ČSSD v Poslanecké sněmovně. A to je pravda.

Vy jste ale mluvil o takzvaných dvanácti vlastizrádcích, kteří měli hlasovat pro uvalení sankcí na Česko kvůli nepřijetí kvót. To ale není pravda.

To já vím, jak to je. To, že se to šíří, jsem uvedl jako příklad.

Proč jste to ale říkal, když víte, že to není pravda?

Proč bych to neříkal? Existuje mnoho informací, proto jsem mluvil o Pražském deníku z roku 2010…

Počkejte, já mluvím o tom "seznamu vlastizrádců".

No ne. Existují různé informace. Podívejte, když byla KSČM ve vládě v Karlovarském kraji se sociální demokracií, odešel pan hejtman Novotný a měl nastoupit nový hejtman (Jakub Pánik, pozn. red.), který byl podezřelý z korupce, tak jsme odstoupili a koalici jsme nedrželi.

Pokud mám držet programovou koalici, tak musím mít důvěru v to, že je ten člověk důvěryhodný. Pro mě pan Poche důvěryhodný není. A já jsem to tak postavil. Já jsem to nepostavil na tomto. Řekl jsem, že jsou různé informace a pro mě je důvěryhodnost zásadní. Tak jestli jste si to pouštěl, tak asi víte, co jsem říkal.

Ano, vím. Vy jste tam řekl, že kolují informace, že Poche hlasoval pro uvalení sankcí na Českou republiku.

Ne, hlasoval v rozporu s hlasováním poslaneckého klubu ČSSD ve sněmovně. To jsem řekl.

Ne, počkejte. My se bavíme o tom jednom konkrétním hlasování.

No a co? Já fakt nemám čas, já jsem s vámi strávil 20 minut a potřebuji pracovat, jestli tomu nerozumíte. Mou prací není se bavit s novinářem. To nemyslíte vážně.

Pane předsedo, tak mi vysvětlete, proč jste to říkal, když víte, že to není pravda.

Já jsem vám říkal, že kolují informace. Moje vyjádření stojí na tom, že není důvěryhodný.

Ano, ale argumentujete i tímto konkrétním hlasováním. A sám víte, že to není pravda.

Tak dobře, tak já budu argumentovat jiným hlasováním. Nechtěl jsem to nejdřív říkat, řekl jsem to až poté, co pan Hamáček mluvil nepravdu o tom, jaký byl výsledek jednání mezi ním, mnou a Andrejem Babišem. O tom, že do referenda pošle čtyři jména a pana Pocheho tam nedá.

Když mi řekl, že to nikdy neřekl, tak mě to uráží. On nám oběma slíbil, že tam Pocheho nedá, a nechal se přehlasovat na nátlak senátorů, kteří mu stejně hází klacky pod nohy. Fakt nechápu, proč to dělá. A proto jsme se jasně vyjádřili, že pan Poche to mít nemá.

A pan Poche požádal přes x lidí, abych se s ním setkal. Když jsem mu řekl, že nemám čas, ale že budu v Lidicích, ať tam přijde, tak za mnou přišel. Sešel jsem se s ním a řekl mu, že my máme výhrady, pan prezident má výhrady, a že jestli mu víc záleží na sociální demokracii, ať pracuje v její prospěch. A ukázalo se, že mu záleží jenom na něm samotném. A to je pro mě ještě větší překážka než cokoliv jiného, než ty články z roku 2010. Věřte mi.

Proč jste tedy zmínil ono hlasování, když máte spoustu jiných výhrad?

Já jsem řekl, že koluje spousta věcí a že mám výhrady k jeho důvěryhodnosti.

Jen jestli nebylo zbytečné zmiňovat tuto dezinformaci. Zvlášť když máte jiné výhrady.

Nechte ty věci, které jsou. Vy vytváříte mediální obraz, já si vytvářím obraz o tom člověku ze svých vlastních informací. Panu Pochemu jsem řekl, jaké mám výhrady. Mě štve, na rovinu řečeno, že on není schopen sebereflexe. To mě fakt štve.

Kdo nese vinu ve sporu o Miroslava Pocheho? Měl by Jan Hamáček podle vás navrhnout jiné jméno, nebo by měl Andrej Babiš respektovat výběr sociálních demokratů?

Pan Poche by měl zvážit, jestli je mu milejší jeho vlastní kariéra, nebo je mu milejší to, co odhlasovala sociální demokracie v referendu, tedy že vstoupí do vlády. Tam jde o to, jestli mu záleží na sobě, nebo na straně, jejímž je členem a která mu dala možnosti, včetně toho, že je v Evropském parlamentu.

Takže by měl Hamáček navrhnout někoho jiného?

On by měl navrhnout někoho jiného, to je pravda.

Pokud to s vládou nevyjde, možná se do hry vrátí menšinový kabinet podporovaný KSČM a SPD. Dokážete si představit, že byste s SPD spolupracovali?

O tom jsem vůbec nejednal.