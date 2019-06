Druhý audit Babišova střetu zájmů je hotov. Česko bude muset vracet další peníze

Druhý audit ověřující střet zájmů Andreje Babiše je na cestě k českým úřadům, řekl eurokomisař Günther Oettinger České televizi. Podle informací Hospodářských novin z tohoto auditu vyplývá, že Česko nemá nárok na veškeré evropské dotace, které holding Agrofert dostal v rámci investičních dotací do zemědělství od února roku 2017, tedy od vstupu v platnost českého zákona o střetu zájmů.

O obsahu auditu informovaly jako první na webu Hospodářské noviny.

Komisař Oettinger podle České televize naznačil, že do Prahy už byla odeslána poslední z předběžných auditních zpráv, která se týká dotací v zemědělství a poněkud déle než ostatní ředitelství na něm pracovalo DG Agri, tedy ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. "Všechny návrhy (auditů) se musí dostat k českým úřadům… takže čekáme na jejich reakci na všechny zprávy, které jsme jim poslali," prohlásil.

Přijetí předběžné auditní zprávy týkající se zemědělských dotací pro Agrofert později potvrdilo Stálé zastoupení ČR při EU i ministerstvo zemědělství. Ve čtvrtek kvůli tomu pořádá briefing.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který zemědělské dotace v Česku vyplácí, přitom v pondělí uvedl, že na rozdíl od zprávy ohledně regionálních fondů zatím nebyl druhý audit dokončen a dorazí až koncem června.

Podle dvou exkluzivních zdrojů Hospodářských novin, které již dokument viděly, není v auditní zprávě týkající se zemědělství uvedena konkrétní částka, kterou by mělo Česko do evropského rozpočtu vrátit. Komise pouze uvádí, že požaduje vrácení celé částky, kterou Agrofert dostal. V minulosti se spekulovalo, že by mohlo jít o jednu až dvě miliardy korun.

Až SZIF zprávu z auditu obdrží, bude podle své mluvčí o dalším postupu jednat s kompetentními orgány. Těmi jsou Národní fond ministerstva financí a řídící orgán Program rozvoje venkova (PRV), čímž je ministerstvo zemědělství. "SZIF nemá v současné době k proplacení žádný projekt PRV některé ze společností z holdingu Agrofert," doplnila mluvčí fondu.

Fond SZIF holdingu Agrofert od roku 2012 do letošního dubna vyplatil zhruba 6,52 miliardy korun. Podle některých zdrojů by se mohla týkat nejen střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), ale i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Server iRozhlas.cz minulý pátek upozornil na to, že zemědělský fond s firmami z holdingu Agrofert stále podepisoval smlouvy, přestože od loňského srpna platí nová unijní pravidla o střetu zájmů. Téměř šest milionů dostal například producent kuřat, firma Xaverov, která spadá pod firmu Agrotrade, již ovládají otec i bratr ministra zemědělství Tomana.

"Od začátku říkám, že žádný střet zájmů nemám, a na tom trvám," reagoval na dotaz novinářů Toman. Dotace ve prospěch své rodiny podle svých slov ovlivňovat "absolutně nemůže".

"Přestože současný návrh auditní zprávy, kterou zveřejnila některá média, není určen SZIF a netýká se evropských zemědělských fondů, vyhodnocujeme uvedené závěry z hlediska dopadu do našeho dalšího postupu," sdělil fond v pondělí po zveřejnění první auditorské zprávy.

"Nic vracet nebudeme"

Návrh první auditní zprávy, který se před několika dny objevil v médiích, uvádí, že Babiš má dál vliv na koncern Agrofert, který v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů, a současně může jako premiér ovlivňovat použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš v úterý a ve středu opakovaně návrh auditní zprávy označil za pochybný a zdůraznil, že kvůli němu a kvůli jeho bývalé skupině Agrofert se žádné evropské dotace vracet nebudou.

Auditní zpráva Evropské komise je pouze předběžná. To znamená, že Česko teď bude mít čas na to, aby komisi poslalo argumenty, které by ji mohly přimět změnit názor.

Babiš před odletem do Británie na oslavy 75. výročí vylodění protinacistických spojenců v Normandii novinářům řekl, že o auditu hodlá koncem měsíce na summitu EU hovořit s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem. "Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální," prohlásil premiér.

"Jsou to profesionálové, kteří vždy pracují objektivním způsobem a plně respektují auditní postupy komise a mezinárodně uznávané auditní standardy," zdůraznil o něco později v Bruselu Dombrovskis. Komise podle něj nyní čeká na odpověď Prahy na předběžnou auditní zprávu, kterou teprve poté finalizuje.