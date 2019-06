O střetu zájmů promluvím s Junckerem, demonstranti totiž křičí lži, říká Babiš

Lidé demonstrující za demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) se podle předsedy vlády mýlí a křičí nepravdy. Organizátor protestů Mikuláš Minář se chce mediálně zviditelnit, řekl Babiš s tím, že Minář pro něj není partner pro jednání. Omluvil se za to, že k úterní demonstraci na Václavském náměstí řekl, že bylo horko a lidi tam šli na koncert. Babiš také řekl, že chce na červnovém summitu EU mluvit o auditu ke svému údajnému střetu zájmů s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

"Pokud ty lidi řvou na náměstích, že jsem lhář, podvodník, zloděj, tak to je nepřijatelné," řekl Babiš. "Lidi na náměstích se mýlí. To, co křičí, není pravda," dodal.

Argumentoval odvody firem, které v minulosti vlastnil a později převedl do svěřenských fondů, do státního rozpočtu a poukázal na činnost nadace, kterou založil. Uvedl nicméně, že demonstrace akceptuje jako součást demokracie.

Za nadsázku Babiš označil to, co v úterý k protestu řekl serveru Novinky, že bylo horko a lidé šli na Václavské náměstí na koncert. "Asi to bylo nepatřičné, takže já se omlouvám," řekl. Výrok v úterý citovali organizátoři z pódia demonstrace.

S předsedou spolku Milion chvilek Minářem, který Babiše vyzval k televiznímu duelu, se premiér nadále setkat odmítá. "S panem Minářem nemám o čem debatovat, pro něho je partner paní Benešová," řekl.

Babiš připomněl, že Minář se zúčastnil kulatého stolu, kde byla Benešová i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. "Pan Minář akorát se potřebuje zviditelňovat mediálně. To není pro mě jako partner," dodal premiér.

Auditoři se chovali skandálně

Babiš také řekl, že chce na červnovém summitu EU mluvit o auditu ke svému údajnému střetu zájmů s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Auditoři se chovali skandálně a jsou nekompetentní

Premiér popřel, co v úterý uvedl ve sněmovně, že se v Portsmouthu bude o auditu bavit s přítomnými evropskými premiéry. "Určitě dneska ne, to není ani vhodné místo, ani vhodná chvíle," řekl.

"Já zítra letím do Portsmouthu a tam uvidím několik evropských premiérů a budu s nimi o tom mluvit, protože to považuji za skandální. Že jsem prý ve střetu zájmů a ovlivňuji rozhodování o evropských dotacích," uvedl Babiš v úterý ve Sněmovně.

Premiér řekl, že má informaci od ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), že dva čeští auditoři jednali se státními úředníky na úrovni šikany.

Babiš ve středu zopakoval, že návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně jeho střetu zájmů je pochybný a že se kvůli němu a jeho bývalé skupině Agrofert žádné evropské dotace vracet nebudou.

Babiš trvá na tom, že ve střetu zájmů není. Ocenil úterní výzvu sněmovny, aby ministerstva financí a místního rozvoje ve věci návrhu auditní zprávy důsledně hájila české zájmy. Zopakoval, že stanovisko českého státu vypracují úředníci.

Návrh auditní zprávy, který před víkendem zveřejnila média, uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.