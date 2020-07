Přestože se nyní jedná především o spolupráci stran od středu doprava mezi ODS, starosty, Piráty, lidovci a TOP 09, není vyloučeno, že sblížení nastane i na levici. Sociální demokracie by mohla navázat spolupráci s některou z nových stran - Budoucností, Levicí nebo Idealisty. "Nechápu ale, proč se nespojí v jednu sílu. To mi prostě hlava nebere," říká místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Místopředsedkyni ČSSD Janu Maláčovou i předsedu ČSSD Jana Hamáčka čeká rozhodování, zda by strana měla jít do parlamentních voleb v koalici, nebo samostatně. | Foto: Facebook Jana Hamáčka

Je to ještě daleko, říká místopředsedkyně ČSSD a zároveň ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová deníku Aktuálně.cz o možné spolupráci sociální demokracie s nově založenými levicovými stranami. Až tak vzdálené však toto téma není, už teď před krajskými a senátními volbami probíhají v ČSSD debaty o možných partnerech pro parlamentní volby v roce 2021.

Dlouho to přitom vypadalo, že sociální demokraté budou osamělí jako pověstný "kůl v plotě", zejména když po volbách v roce 2017 spojili svůj osud s hnutím ANO. Po vzniku Idealistů, Levice a Budoucnosti se ale objevila naděje na spolupráci. A to zejména s Budoucností, která se rozhodla podpořit dva kandidáty ČSSD v senátních volbách - místopředsedu strany Michala Šmardu a senátora Jiřího Dienstbiera.

"Každopádně je sociální demokracie programově jeden z našich potenciálních partnerů. Uvidíme, jak bude fungovat spolupráce nyní kolem senátních voleb," řekl Aktuálně.cz spolupředseda hnutí Budoucnost Filip Hausknecht. Hned ale dodal, že mezi nimi a ČSSD je mnoho rozdílů, proto také skupina příznivců Budoucnosti nevstoupila do sociální demokracie, ale založila nové hnutí.

Jestli spolupráce mezi Budoucností a ČSSD bude postupem času větší, a ne "jen" ve dvou senátních obvodech, se teprve uvidí. Minimálně v podobě Šmardy a Dienstbiera ale mají sympatizanty, kteří budou uvnitř ČSSD volat po těsnější spolupráci.

"Baví mě sledovat, co se děje od středu doleva, baví mě povídat si s mladými lidmi. Sociální demokracie by se neměla bránit tomu, aby spolupracovala s dalšími levicovými subjekty. Vzniká několik nových levicových stran a je potřeba hledat, co nás spojuje, ne nadávat na to, že někdo je například odpadlík," říká Šmarda.

A podobně mluví i Dienstbier. "Je potřeba v tomto prostoru progresivního sociálnědemokratického směřování uzavírat aliance. Dává mi to smysl, ale samozřejmě důležitý je programový průnik. Považuji za rozumnou spolupráci všech, kteří usilují o důstojné a kvalitní podmínky pro život každého člověka, pro dnešek i pro budoucnost," podotkl.

Idealisté se dohodli se starosty, lídrem je Bernard

Další novou levicovou silou jsou Idealisté, kteří měli v minulosti k ČSSD velmi blízko - byli součástí Mladých sociálních demokratů. To se ale v posledních letech změnilo. Idealisté nedávno založili samostatnou stranu a v krajských a senátních volbách nepodporují nikoho pod značkou ČSSD.

Do krajských voleb v Plzeňském kraji jdou v koalici se Starosty a nezávislými, kandidátku vede Josef Bernard, ještě před několika týdny hejtman kraje z ČSSD. Ten se ale rozhodl ze strany odejít, následně ho z postu hejtmana odvolali.

"Idealisté jsou přesně ten můj šálek čaje, velice si jich vážím," sdělil Aktuálně.cz Bernard a popisoval, jak mu vadí, když se mnozí mladí lidé o politiku vůbec nezajímají. "A Idealisté jsou opak těchto mladých lidí. Zajímá je veřejné dění, chtějí se angažovat, bojují proti klientelismu, kmotrovství. Jsou mi opravdu velmi sympatičtí. Idealisté jsou pravý opak lidí a stran, které mají za sebou nějakého mocného muže nebo firmu, ale nemají moc ideálů. Idealisté mají hodně dobrých ideálů, ale nemají žádné peníze," usmívá se Bernard.

Po Idealistech "pokukuje" také Šmarda a Dienstbier, který je dokonce členem tohoto hnutí. Problém je ale v tom, že zástupci Idealistů mají zásadní připomínky k současné ČSSD - ať už jde o účast ve vládě s hnutím ANO, spolupráci s KSČM, blízkost k prezidentu Miloši Zemanovi nebo rozhodnutí udělat volebním manažerem pro letošní podzimní volby Michala Haška.

"Museli jsme založit hnutí, protože moderní sociálnědemokratické hodnoty jsou v ČSSD těžko prosaditelné," sdělil Aktuálně.cz předseda Idealistů Vojtěch Vašák, který byl dříve členem ČSSD. "Odešel jsem po vstupu ČSSD do vlády s Babišem, stejně jako několik dalších členů. ČSSD stále drží u moci oligarchu, který si myslí, že si může zprivatizovat svou vlastní stranu i zemi. A s tím my nesouhlasíme," tvrdí Vašák.

Na dotaz, jestli se v jeho očích ČSSD nemění třeba proto, že ji opustil poslanec Jaroslav Foldyna či bývalý hejtman Jiří Zimola, Vašák odpovídá, že určitě ne. "Problém sociální demokracie nejsou jen lidé jako Foldyna, Zimola či někdo podobný. To jsou nejznámější mediální 'postavičky', ale takových Foldynů najdete v každém kraji, v každé buňce a v každé organizaci několik. Vždycky se mluvilo o tom, že členská základna je jiná než někteří členové, ale bohužel to tak není," soudí Vašák.

Nicméně, když přijde řeč na možnost spolupráce před parlamentními volbami v roce 2021, Vašák neříká automatické ne. "Je předčasné o tom nyní mluvit. Kdyby se ČSSD mávnutím kouzelného proutku rozhodla být moderní sociální demokracií, spolupráce samozřejmě přichází v úvahu. Ale kdyby taková byla, nikdy bychom neměli důvod založit samostatné hnutí Idealisté," vysvětluje Vašák.

Třetí novou stranou je Levice, která vznikla sloučením Skutečné levice a Strany demokratického socialismu. Jeden z jejích místopředsedů, Andrej Bóna, sdělil, že o možnosti spolupráce s ČSSD se baví, ale jasno bude až za pár měsíců. "Tím, že je to parlamentní levicová strana, tak by bylo nelogické, kdybychom ji z našich úvah o spolupráci vyloučili," řekl Bóna.

"Přistupujeme ale k tomu obezřetně, protože máme k ČSSD různé programové výhrady. Kdybychom byli spokojeni s tím, co dělala v minulosti a nyní, tak bychom nezakládali novou stranu," dodal Bóna. O výhradách k ČSSD podle něj svědčí mimo jiné to, že se strana Levice rozhodla nepodpořit žádného kandidáta ČSSD v senátních volbách. Pokud jde o krajské volby, Levice v neděli oznámila kandidaturu v Jihomoravském kraji, kde kandidátku povede Bóna.

Maláčové vadí spolupráce Idealistů s TOP 09

Pokud jde o nové levicové strany a jejich spolupráci či šanci získat křesla v Poslanecké sněmovně, velmi zásadní bude postup sociální demokracie. Když se na to deník Aktuálně.cz zeptal místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové, nejdříve ze všeho uvedla, že na debaty ohledně spolupráce bude čas po krajských a senátních volbách. Zároveň ale uvedla, že nepovažuje za nejlepší roztříštění nových levicových uskupení hned do tří stran.

"Parlamentní volby jsou strašně daleko. Ale když se podíváte na kandidátky do krajských a senátních voleb, tak uvidíte, že jsme ochotní spolupracovat s dalšími stranami. Všechno bude záviset na lidech a na programu. Tyto strany teprve vznikají, jsou na začátku, uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet," sdělila s tím, že by bylo lepší spojování nových stran.

"Teď máme Levici, Idealisty, Budoucnost, Novou levici, Zelené a bůhvíco ještě. Mít čtyři a více subjektů pro ta samá témata je tříštění sil. Jsem ráda, že se mladí angažují, chápu, že někteří chtějí být radikální, vždyť i já jsem poměrně radikální na české vody, nechápu ale, proč se třeba nespojí v jednu sílu. To mi prostě hlava nebere. Bylo by to nejlepší, když už nechtějí pracovat v rámci ČSSD. Takto to akorát povede k tomu, že levice bude velmi slabá," míní Maláčová.

Odráží i námitku, že například Idealistům na ČSSD vadí její účast ve vládě Andreje Babiše. "Pro zemi lepší řešení neexistovalo," tvrdí. "Například to, že jsme šli do vlády s premiérem Babišem a za podpory komunistů, přece souviselo s tím, že nikdo jiný do vlády nechtěl. A tak mohlo ANO vytvořit vládu s SPD. Kdybychom měli na výběr, určitě bychom si vybrali lepší koaliční partnery než ANO a KSČM. Ale znovu upozorňuji, co byla alternativa? Aby tady byla vláda Babiše s ODS, nebo SPD?" ptá se Maláčová.

A naopak kritizuje Idealisty. "Jestliže oni mají výhrady k nám, já k nim také. Protože nazvat se Idealisty a přitom spolupracovat s TOP 09, to je tedy majstrštyk. Ale je to jejich věc. Pro mě je to něco zcela nepřijatelného. Strana TOP 09, která tady všechno rozbourala, zdravotnictví, důchody a další věci, a která rozebrala veřejné služby, jež mají být pro bohaté, to je nějaký idealismus? To je absurdita," říká.

Mimochodem, Idealisté jdou s TOP 09 do krajských voleb nedaleko Maláčové, zatímco ona je na kandidátce ČSSD s podporou Strany zelených ve Zlínském kraji, v sousedním Jihomoravském kraji vznikla kandidátka Spolu pro Moravu, ve které je kromě Idealistů a TOP 09 ještě Moravské zemské hnutí a Liberálně-ekologická strana.

Idealisté, Budoucnost i Levice se sice chtějí zatím rozvíjet samostatně a lákají k sobě nové členy, zároveň si už ale vzájemně rozeslali pozvánky ke společnému jednání těchto stran. Co bude výsledkem a zda se tři levicová uskupení sblíží, se uvidí až po schůzce. Její termín zatím naplánovaný není.