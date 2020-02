Češi vymírají a ČSSD řeší sňatky homosexuálů, říká k odchodu ze strany Foldyna

Po třiceti letech opustí v úterý sociální demokracii Jaroslav Foldyna - svérázný politik, který si nesedl s novým vedením ČSSD. "Vydali se neomarxistickým směrem, já tím tradičním," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Nyní zvažuje, kam se v politice vydá dál. U pravicové opozice hledat nebude, v úvahu naopak připadá SPD či Trikolóra. Chce prý bránit dolních 10 milionů před diktátem nadřazených elit.

Co vás k odchodu ze sociální demokracie po třiceti letech vedlo?

Naše rozdílné pohledy na politiku byly dlouhodobé. Na celou řadu otázek jsem odpovídal jinak, než na ně odpovídá většina místopředsedů sociální demokracie. Ti se vydali liberálně neomarxistickým směrem a já tím tradičním. Není to nic, co by bylo až tak překvapivého.

Dobře, ale co byla ta poslední kapka?

Tou bylo setkání místopředsedů ČSSD se spolkem Milion chvilek pro demokracii. (Se spolkem se na konci ledna sešli místopředsedové Michal Šmarda, Tomáš Petříček a Ondřej Veselý, pozn. red.)

Co vám na tom vadí?

Že se místopředsedové koaliční strany sejdou s těmi, kdo nejvíce usilují o pád vlády. To považuji za naprosto nevhodné okopávání kotníků. Díky tomu jsem ale zjistil, že už to dál nemohu prodlužovat. Tak jsem je vyzval, ať odejdou, a paní ministryně Maláčová na oplátku vyzvala mě, ať odejdu. Nikdo se však k ničemu neměl, což jsem upřímně ani neočekával.

Nesnažili se ale jen o diskuzi s opozicí, jak je v demokracii normální?

Debata s agresivním spolkem, který nikdy neprošel žádnou politickou volbou a který tady chce určovat, kdo bude a nebude ve vládě, to není žádná politická diskuze.

Takže za vaším odchodem skutečně stojí jen rozdílné názory s vedením strany?

Ano. Já nejsem zastáncem jejich liberální politiky, nejsem zastáncem jejich neomarxistických postojů, těch nadřazených elit, které vědí, co je pro obyčejného člověka nejlepší. Oni ale zřejmě ano. Proto jsem své členství k zítřejšímu dni po třiceti letech ukončil.

V čem vidíte ten neomarxismus?

To je celá řada věcí, třeba v oblasti sociální politiky. Nebo se podívejte na přerozdělování peněz v rámci migrační krize. Domnívám se, že větším problémem je vymírání našeho vlastního obyvatelstva. Vedle něho tady teda vymírá i nosorožec bílý, na kterého se vždycky nějaké nadace najdou. Místo toho, abych slyšel ze sociální demokracie zásadní politické rozhodnutí, že bude podporovat klasickou českou rodinu, tak tady vedeme diskuzi nad sňatky pro všechny.

Proč vám to vadí?

Protože tady diskutujeme o různých věcech, které se týkají různých menšin. Já se ale domnívám, že když se nebudeme zabývat tím, že vymírá drtivá většina obyvatelstva, která tvoří tuhle společnost, tak ta společnost zanikne. To je daleko větší problém než všechny tyhle problémy dohromady. A sociální demokracie se tomu vůbec nevěnuje. Zabývá se těmihle margináliemi. Tedy z mého pohledu jsou to marginálie, pro ně je to, zdá se, zásadní. ČSSD má aktuálně blíže k politice neziskových organizací, já ne. Proto jsem se rozhodl to ukončit.

Nelibost u straníků vyvolal váš výrok, že Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni, vyhrožoval předsedům pravicových stran, že budou mít problémy, pokud budou volit Stanislava Křečka novým ombudsmanem. Ti však obdržení takové výhrůžky popřeli. Nelitujete toho výroku a stojíte si za tím?

Proč bych za ním nestál. Já bych řekl, že se to nepřímo potvrdilo.

Myslíte? Mluvčí Člověka v tísni naopak přímo vyloučil, že by někomu vyhrožovali…

Ale jasně řekl, že komunikovali s některými poslanci. Slovo komunikovali nevylučuje to, že jim psali něco, co já mohu považovat za vyhrožování.

V pátek mělo předsednictvo řešit vaše chování. Proč jste na jednání nepočkal?

Abych jim to ulehčil. Třeba by to zase špatně spočítali a ono by to nevyšlo, takže by z toho byla ještě větší ostuda, než byla minule (Předsednictvo ČSSD hlasovalo o vyloučení Foldyny ze strany loni v září, nenašlo se proto však dostatek hlasů, pozn. red.) Vznikla by další diskuze, zase bychom si telefonovali a dívali se na sebe skrz prsty, tak jsem tomu raději předešel a členství ukončil.

Mluvil jste o svém kroku s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem?

Rozhodnutí vyplynulo z celé řady mých politických postojů. Komentáře kolegy Hamáčka jsem nebral jako něco, co by mě uráželo. Takže jsem mu poslal SMS, že končím. Myslím, že to i očekával.

Co to znamená pro vaši politickou kariéru? Předpokládám, že zůstanete poslancem.

To ano.

A vstoupíte do nějakého jiného klubu?

V této chvíli nevstupuji nikam a nemám na to žádnou odpověď.

Takže ani žádná předběžná jednání zatím neprobíhají? Mluví se hodně o Trikolóře či SPD.

Jestli se budu v něčem angažovat, tak se budu angažovat v problematice původního voliče sociální demokracie, těch dolních 10 milionů, abych byl jaksi příměrově v tom, kde sociální demokracie dříve byla a ke komu se v tuto chvíli otočila zády. Budu se věnovat politice svého regionu a lidí, kterým je blízký pojem vlast a sociální spravedlnost. A myslím opravdu spravedlnost a ne klišé pro nějaké svoje záměry, když tady lidé, kteří sami peníze nikdy nevydělali, rozdávají peníze pracujících třeba na bezpečnost v Africe. Pro mě je důležitější, abychom peníze dávali třeba na zdravotnictví ve Šluknovském výběžku.

Vy jste mi utekl z otázky…

V tuto chvíli vám na to nedám odpověď, omlouvám se. Bude to chvilku trvat, než se nějakým způsobem zorientuji.

Sám jako nezařazený poslanec toho ale příliš nedokážete, vliv budete mít minimální. Dá se očekávat, že zůstanete nezařazený?

V poslední době mi celá řada lidí psala, že podporují moje postoje a názory, ale že jim vadí, že jsem stále členem sociální demokracie, se kterou už přestali dlouhodobě počítat a přestali se s ní spojovat. A to byli původní voliči sociální demokracie. V tuto chvíli budu hledat cestu, abych 30 procent voličů, se kterými jsem vždycky komunikoval, nějakým způsobem oslovil. Určitě to přinese rozuzlení, ve které politické straně to bude nebo se kterou budu spolupracovat. Ale v tuto chvíli vám na to nebudu odpovídat, protože tu odpověď nemám.

Dá se alespoň říct, ze kterých stran budete vybírat?

Pane redaktore, nedá. Ale řeknu, že určitě nepůjdu za Markétou Pekarovou Adamovou (předsedkyně TOP 09, pozn. red.), ani za Piráty nepůjdu, ani za Starosty. Brzy to poznáte. Z mých postojů to bude jistě znát a možná to je znát už teď.