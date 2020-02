Minimální mzdu 20 tisíc a konec soukromých exekutorů, láká voliče nová strana Levice

Minimální mzdu přes 20 tisíc korun, snížení platů poslanců, zrušení soukromých exekutorů nebo regulaci nájemného chce prosadit nová politická strana Levice, která vznikla sloučením Skutečné levice a Strany demokratického socialismu. Strana připravila 11 programových bodů.

Členem předsednictva celostátního výboru jsou mimo jiné dvojka kandidátky KSČM v loňských volbách do Evropského parlamentu Andrej Bóna nebo bývalý poslanec Federálního shromáždění, pražský zastupitel a člen komunistické strany Lubomír Ledl.

Podle Petra Pávka, který v minulosti kandidoval za Zelené v parlamentních volbách, jsou členy strany mimo jiné lidé, kteří vedli protesty proti stavbě radaru v Brdech nebo proti někdejší vládě Petra Nečase. Řekl, že k Levici se přidali někteří bývalí členové ČSSD. Nová strana chce kandidovat už v podzimních krajských volbách.

Za jednu z hlavních priorit považuje Levice navázání minimální mzdy na průměrnou, odpovídat by měla jejím 60 procentům. Letos by tak činila 20 218 korun. Zvýšit by se podle Bóny měly také důchody. Peníze na to chce Levice získat tím, že razantně zdaní velké firmy.

"V naší společnosti existují firmy, které dosahují enormních zisků, finančních úspěchů, ovšem jen na úkor toho, že v mnoha případech zanedbávají podmínky svých zaměstnanců nebo si nevšímají dopadu jejich činnosti na prostředí kolem sebe. To jsou organizace, kterým neváháme zvýšit daně," uvedl Bóna.

Dalšími programovými body Levice jsou zrušení soukromých exekutorů a převedení problému dluhů pod veřejnou kontrolu, regulace nájemného, snížení platů poslanců a zastavení růstu cen za vodu. Strana chce také zabránit zavírání menších nemocnic a pohotovostí, zastropovat ceny mobilních tarifů nebo omezit výdaje na zbrojení.

V oblasti životního prostředí pak Levice prosazuje rychlý přechod od uhlí na čistou energii. "Tento přechod nesmí zaplatit běžní lidé, ale ti, kdo se na fosilních palivech desítky let obohacují. Tyto firmy zaplatí novou daň za množství emisí oxidu uhličitého. Zákazníkům bude naopak garantováno, že cena za elektřinu nebude stoupat," uvedl Pávek.

Nedávno vzniklo také jiné levicové hnutí Budoucnost, které se chystá oslovit voliče v letošních krajských a senátních volbách se sociálním a ekologickým programem. Hnutí o sobě říká, že se postaví oligarchům a bude prosazovat spravedlivější a udržitelnější fungování společnosti. Bóna nepovažuje vznik dvou levicových subjektů v krátké době za roztříštěnost, naopak Levice s Budoucností vyjednávají o spolupráci.