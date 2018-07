Krčál musí vysvětlit podezření z plagiátorství, nebo rezignovat, tvrdí špičky ČSSD

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál měl opsat ve své bakalářské práci celé pasáže. Podle kolegů z ČSSD by měl z postu odejít, pokud nedokáže problém věrohodně vysvětlit.

Praha - Špičky sociální demokracie si myslí, že jejich ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál by měl ve funkci skončit, pokud věrohodně nevysvětlí skandál týkající se jeho bakalářské práce.

Ministr podle serveru Seznam.cz čelí podezření, že opsal celé pasáže této své práce. Krčál zatím nedokázal důkladně vysvětlil, proč se některé části jeho dokumentu na téma "Mládež a volný čas" shodují s jinými pracemi či články o stejné problematice. Ministr studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Podle místopředsedy ČSSD a pardubického hejtmana Martina Netolického by měl Krčál postupovat stejně jako bývalá ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Taťána Malá. Ta rezignovala minulý týden, když média upozornila, že v obou jejích diplomových pracích se objevují pasáže z textů jiných studentů.

"Jsou věci, které ustát nelze. Například být ve stejné kategorii jako Malá," komentoval na Twitteru potíže svého stranického kolegy šéf ČSSD v Praze Petr Pavlík. A není sám, koho podezření, že Krčál opisoval, zaskočilo. I v nejužším vedení strany se objevují hlasy, které ministra vyzývají k tomu, aby vše vysvětlil - nebo po vzoru Malé odešel.

"Nebudu měnit svá vyjádření oproti tomu, co jsem říkal před týdnem ve vztahu k paní Malé. Nebylo by to fér. Pokud se ukáže, že tam byla byť špetka nejasností, tak se nabízí stejné řešení jako v případě paní Malé," uvedl Netolický.

"Chci, aby v české vládě byli lidé, kteří nemusí být vysokoškolsky vzdělaní, ale nesmí docházet ke zpochybňování jejich kvalifikace," dodal Netolický. Ten také říká, že by Krčál měl problém vyřešit co nejdříve.

Také další místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna vyzval kolegu Krčála k tomu, aby skandál objasnil. "Nelze to přehlížet, bylo by to negativní jak pro samotnou ČSSD, tak pro politiku v České republice," řekl Foldyna serveru iDNES.cz.