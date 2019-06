"ČSSD je hadr, fackovací panák." K odchodu z vlády vyzývá Chovanec i zástupci krajů

Situace kolem výměny ministra kultury už nemá pro ČSSD žádné dobré řešení. Myslí si to bývalý pověřený předseda strany a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec. Nechápe, proč vedení sociální demokracie vyvolává další vládní krizi den po hlasování o nedůvěře vlády. Počínání své strany ve vládě hodnotí kriticky také někteří představitelé ČSSD v krajích. Jiní naproti tomu vyzývají k uvážlivějšímu postupu a účast strany ve vládě hájí.

ČSSD usiluje o odvolání svého ministra kultury Antonína Staňka z funkce a o jmenování Michala Šmardy (ČSSD) jeho nástupcem. Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu poslal Babiš.

ČSSD požaduje, aby Staněk v čele ministerstva skončil do konce června a mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by s výměnou dále otálel. Babiš ale odmítá kompetenční žalobu podat.

Chovanec, který vede ČSSD v Plzeňském kraji, od začátku kritizuje vstup ČSSD do koaliční vlády s ANO, po svém dubnovém odchodu ze sněmovny politickou situaci nekomentuje.

O problému s výměnou ministra kultury strana věděla měsíc, podle Chovance měla mít v době hlasování o nedůvěře vlády už ukončené debaty s prezidentem Milošem Zemanem i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), a pokud chtěla ukončit své vládní angažmá, mohla to učinit tehdy, řekl v pátek Chovanec.

"Já bych rozuměl tomu, že by z té vlády případně odešli (zástupci ČSSD) při hlasování o důvěře vládě. Vzhledem k tomu, že se to nestalo, já si myslím, že toto už nemá žádné dobré řešení. Že všechna dobrá řešení jsme už prováhali a promarnili a že dnes mohou (vedení ČSSD) dělat už cokoliv, ale že ten postup už nikdo nepochopí," řekl Chovanec. Obává se, že zbytku voličů bude sociální demokracie své kroky jen velmi složitě vysvětlovat.

Podle něj se jasně se ukazuje, že nejsilnějším politikem v Česku je prezident Zeman. "Čím víc problémů vláda má, tím je pozice prezidenta silnější," tvrdí Chovanec. Sociální demokraté podle něj přehráli svůj střet s Babišem na prezidenta. Zeman je ale pro voliče zřejmě argumentačně silnější než ČSSD.

"Myslím si, že tento styl politiky pro sociální demokracii je naprosto devastující. Dostala se sama svou hloupostí mezi dva mlýnské kameny - jeden mlýnský kamen se jmenuje prezident Zeman a druhý se jmenuje premiér Babiš a jeho problémy a sociální demokracie je tam dnes jako fackovací panák," řekl Chovanec.

Obává se, že to povede už v příštím roce při krajských volbách k velkému propadu hlasů a ČSSD se v řadě krajů vůbec nedostane do zastupitelstev, v následných parlamentních volbách se nemusí dostat ani do parlamentu.

Už nejsme fíkový list, jsme hadr, zní z krajů

Kritické hlasy se ozývají také z krajů, například od bývalé starostky České Lípy Romany Žatecké, která loni kandidovala na předsedkyni ČSSD. "Ve mně vzklíčil takový pocit, že už nejsme fíkový list, ale jsme hadr. Chybí mi to, abychom projevili nějakou hrdost a rovnou páteř," řekla v pátek Žatecká.

Předseda okresního výboru ČSSD v Pardubicích Leoš Malina zastává dlouhodobě názor, že sociální demokracie by vůbec neměla být ve vládě s hnutím ANO.

"Už včera bylo pozdě. Odvolávání ministra kultury je jen vrcholek ledovce," řekl. Podle něj strana trpí absencí strategie a "témata tahá jako králíky z klobouku a nedokáže je prodat". "Takto jsme zahnáni tam, co Andrej Babiš a Miloš Zeman dovolí," uvedl.

Podle poslance, starosty Náchoda a předsedy hradecké krajské ČSSD Jana Birkeho jde nyní o bytí a nebytí sociální demokracie. Situaci s výměnou ministra kultury by podle něj měl řešit premiér Babiš, protože jde o jeho vládu.

"Pokud premiér nebude mít vůli tu situaci vyřešit, tak my podle toho budeme postupovat. Nechci ale předcházet událostem a provolávat nějaká silácká prohlášení. Je třeba vzít rozum do hrsti a postupovat velmi uvážlivě, protože to není jednoduchá situace," dodal.

Podle krajského předsedy ČSSD v Karlovarském kraji Tomáše Svobody zatím stále platí týden staré rozhodnutí předsednictva ve vládě setrvat. "Podle mne není nejmenování ministra tím zásadním důvodem pro odchod z vlády, ale spíš jen další útok ze strany prezidenta. Jsou podstatnější problémy, například rozpočet," řekl Svoboda.

Brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil řekl, že nepochybuje o tom, že vedení strany ví, co má dělat. "Teď nejméně potřebuje hraběcí rady z regionů," poznamenal. Podle krajského předsedy ČSSD na Vysočině Petra Krčála narůstá počet příznivců odchodu ČSSD z vlády i mezi těmi, kteří předtím hlasovali pro účast sociálních demokratů v této vládě.

Hašek se Zimolou by z vlády neodcházeli

Naproti tomu bývalý jihomoravský hejtman a exposlanec Michal Hašek si myslí, že by strana měla zůstat ve vládě. Podle něj ČSSD z opozice nic neprosadí a sociálnědemokratický levicový program by v případě jejího odchodu realizovala vláda ANO opřená o KSČM a SPD, zatímco ČSSD by byla v opozici mediálně nezajímavá a opomíjená.

Předsednictvo jihočeské ČSSD v pondělí podpořilo setrvání ministra Staňka ve funkci. Na Facebooku to ve čtvrtek uvedl předseda jihočeské ČSSD a bývalý statutární předseda strany Jiří Zimola.

"Tradičně odbojná jihočeská organizace ČSSD, konkrétně její krajské předsednictvo, podpořilo na svém pondělním jednání ministra Staňka a jeho boj za transparentní a hospodárné využívání peněz v kultuře a vyzvalo vedení ČSSD, aby jej podrželo ve funkci a neustupovalo tlaku části kulturní fronty a některých jejích tlampačů novinářů," napsal Zimola na Facebooku.

Video: Andrej Babiš a Jan Hamáček po schůzce o odvolání ministra Staňka