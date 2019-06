Ať si vládu sestaví Babiš se Zemanem, ČSSD měla z koalice dávno odejít, říká Štěch

Podle bývalého předsedy Senátu Milana Štěcha vláda s Andrejem Babišem poškozuje sociální demokracii. Pokud premiér nepodá kompetenční žalobu na Miloše Zemana pro nečinnost ve jmenování nového ministra kultury, ČSSD by měla vládu opustit, míní Štěch. Prezident podle něj překračuje svoje kompetence a zneužívá toho, že ústava nestanovuje jednoznačné lhůty. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Štěch zároveň připomíná, že se naplnily jeho obavy, že tato vláda netvoří seriózní prostředí pro spolupráci.

ČSSD dala Miloši Zemanovi čas do 30. června, prezident ale ultimátum ohledně výměny ministra kultury odmítá přijmout. Navrhuje schůzku v polovině července, na níž by sehrál roli jakéhosi mediátora a pokusil se usmířit Antonína Staňka s Janem Hamáčkem. Co na to říkáte?

Tam není co usmiřovat. Já jsem nebyl pro vstup do koalice. Jednoznačně to potvrzuje chování ze strany Andreje Babiše jako předsedy vlády i chování prezidenta. Myslím si, že situace je zralá na to, abychom nechali vládnout Andreje Babiše s Milošem Zemanem a aby sociální demokracie z vlády odešla. Myslím si, že už je pět minut po dvanácté, a je naprosto zřejmé, že se ti dva pánové vzájemně doplňují a sociální demokracii to jenom poškozuje.

Jak by ten odchod měl vypadat? Máte nejdřív požádat o kompetenční žalobu, nebo byste to udělal rovnou?

Já si myslím, že předseda vlády má být schopný s prezidentem tyto věci vykomunikovat. Prezident má podle ústavy respektovat návrh premiéra. Pokud prezident nerespektuje rozhodnutí premiéra nebo pokud premiér nevytváří dostatečný tlak nebo snahu včetně kompetenční stížnosti, tak si myslím, že existuje jediná cesta. A to vypovědět koaliční smlouvu a vládu opustit.

Opustit vládu by tedy ČSSD měla podle vás až v případě, že by premiér Andrej Babiš odmítl podat kompetenční stížnost?

Kdyby to bylo na mně, tak hlasuji pro okamžitý odchod, ale budu respektovat rozhodnutí dalších. Moje respektování ale stojí na tom, že by byla podána kompetenční žaloba. I to už je z mé strany velké sebezapření.

Zmínil jste, že by měl vládnout Andrej Babiš s Milošem Zemanem. Můžete rozvést, jak jste to myslel?



Ať si tam dá Andrej Babiš svoje lidi a Miloš Zeman ať si to doplní také o svoje lidi. Je zcela zřejmě vidět, že třeba v případě Marie Benešové šlo určitě o návrh pana prezidenta. Myslím si, že on má takových svých vyvolených více, tak ať si tu vládu takto udělají.

Byl by to samozřejmě odstrašující případ obcházení ústavy, ale ono to tak, zdá se, funguje. Takže ať to zcela legitimizují, ať to sdělí veřejnosti a je to. Já myslím, že pan prezident překračuje svoje kompetence a zneužívá toho, že ústava není v těchto částech zcela kogentní.

Zúčastnil jste se čtvrtečního večerního jednání grémia?



Nezúčastnil. Já vím, že někteří kolegové mají velkou trpělivost nebo mají velký zájem u toho vládnutí nějak být. Neříkám, že se to přímo týká těch ministrů, ale lidí, co na ně mohou být nějak navázaní. Já si ale myslím, že kalich opravdu přetekl.

Zcela se potvrdily mé obavy a dalších, třeba většiny senátorského klubu. To není vláda, kde sociální demokracie může pracovat, je vidět, že jak ze strany hnutí ANO, tak ze strany prezidenta, toto prostředí není pro seriózní spolupráci.

