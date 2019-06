Jsem schopen odvolání Staňka s prezidentem řešit, požádám ho o schůzku, říká Babiš

Aktualizováno před 33 minutami

Sledujte tiskovou konferenci po jednání premiéra Babiše s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. | Video: DVTV

ČSSD chce mít v otázce výměny ministra kultury jasno do neděle. Předseda strany Jan Hamáček to řekl po pátečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ten sice reagoval slovy, že požádá prezidenta Miloše Zemana o schůzku, ale nepředpokládá, že by se uskutečnila do neděle. V pátek totiž prezident zahájil dovolenou na Vysočině. Jeho mluvčí už oznámil, že schůzka proběhne až v úterý, a to mezi šesti očima. Pozvaný je i Hamáček.

"My jsme se dohodli, můžu potvrdit, že platí koaliční smlouva, že udělám vše pro to, aby koalice pokračovala, aby fungovala. Požádám pana prezidenta o schůzku a budu se snažit s ním situaci projednat a najít nějaké řešení, abychom mohli zkrátka jet dál a aby tento konflikt byl zažehnán," řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. Šéf ČSSD Jan Hamáček uvedl, že věří, že se premiérovi podaří situaci vyřešit. "Já věřím, že ta schůzka s panem prezidentem proběhne co nejrychleji. Říkali jsme, že chceme mít jasno do neděle. Odsud si odnáším, že pan premiér situaci řešit chce. Uvidíme jak bude situace vypadat v neděli," informoval Hamáček. "Jsem schopen to řešit, když mi pan prezident dá termín," uvedl premiér. Jak však posléze dodal, lze těžko předpokládat, že se do neděle stav oproti dnešku nějak změní. Vyloučil, že se s prezidentem sejde už o víkendu. "Nerozhoduji o programu pana prezidenta, ale budu se snažit dostat k panu prezidentovi v pondělí nebo úterý, pokud bude mít čas," řekl Babiš. Na setkání se ho prý pokusí přesvědčit, aby demisi ministra kultury Antonína Staňka přijal a mohl být místo něj jmenován Michal Šmarda, jak požaduje ČSSD. "Budu se ho snažit přesvědčit, aby vnímal tu naši koaliční smlouvu a nějakým způsobem akceptoval představy sociální demokracie," uvedl premiér. Mezitím hradní mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že už je termín schůzky stanovený. Pozvaný je i šéf ČSSD. "Pan prezident přijme v úterý v 17:00 na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka," oznámil mluvčí. ČSSD hovoří i o kompetenční žalobě Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury skončil Antonín Staněk (ČSSD). Zeman ve čtvrtek ale dal najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Ústava podle něj nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. Naopak si dal prezident za cíl Hamáčka se Staňkem udobřit a už sjednal i termín schůzky - 12. července. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel. Tu by však musel podat premiér a ten ji vylučuje. Babiš uvedl, že je potřeba situaci řešit jiným způsobem, nejlépe jednáním. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize.