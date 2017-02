Boj o Prahu: ODS vsadí na Černochovou či Klause mladšího, TOP 09 na knížecího doyena

před 58 minutami

Václav Klaus mladší udělal v pondělí večer první krok ve své plánované cestě, která má končit za půl roku na Malé Straně v poslaneckém křesle. Od krajského výboru ODS získal nominaci na pražskou kandidátku - je na třetím místě, hned za poslankyní Janou Černochovou a šéfem pražské ODS Filipem Humplíkem. Bitvu o hlavní město svede třeba s Karlem Schwarzenbergem, proti kterému v minulosti ostře vystupoval, nebo stávajícími ministry Stropnickým (ANO) a Ludvíkem (ČSSD).

Praha - Bývalý šéf prestižního gymnázia PORG, syn bývalého prezidenta a v poslední době také aktivní kritik veřejného dění Václav Klaus mladší bude jedním z těch, kteří se v říjnu pokusí v barvách ODS dostat do Poslanecké sněmovny.

Na pondělním regionálním sněmu pražské buňky ho delegáti za zavřenými dveřmi odsouhlasili na třetím a tedy podle všeho volitelném místě pražské kandidátky. Hned za poslankyní Janou Černochovou a šéfem pražské ODS Filipem Humplíkem.

"Máme tady tým ukazující sílu ODS. Jsme schopni vedle sebe poskládat lidi s různou politickou a životní zkušeností, s liberálními i konzervativními důrazy, tak jak to sluší velké politické straně s velkými ambicemi," řekl po rozhodnutí delegátů šéf ODS Petr Fiala.

"V Praze budou, snad s výjimkou komunistů, kandidovat strany, které hájí to samé. A já doufám, že ODS bude hájit svobodu jednotlivce, národní zájmy, lidi, kteří pracují a platí daně a v tom se od ostatních odliší," komentoval ambice občanských demokratů Klaus mladší.

Odpůrce "diktatury dobra"

Spolu s Janou Černochovou vytvoří Václav Klaus ml. na kandidátce ODS jakýsi "nacionální" tandem. Oba spojuje silný a nekompromisní důraz na pravicové hodnoty, tradiční rodinu, soukromé vlastnictví a také národní bezpečnost. V osobě Václava Klause mladšího tak ODS, která pod vedením Petra Fialy i pražského Filipa Humplíka buduje konzervativně-slušný styl vystupování, získává kontroverzního mluvčího, který se nebojí přihlásit k často vyhraněným postojům.

Naposledy se takto Klaus, který se po odchodu z čela PORG v roce 2014 živí přednáškami, pustil do šestnáctiletého prostějovského studenta a aktivisty Jakuba Čecha. O mladém muži, který se nespokojil s arogancí a odmítáním tamních úředníků a dál trvá na svém právu být informován o věcech veřejných, napsal na svém facebooku: "Tento mladý člověk již toho velmi mnoho v životě dokázal. Udal asi 4 lidi. Ale marná věc, dokud neudá vlastní rodiče, bude stále světovou jedničkou Pavlík Morozov," přirovnal Klaus Čecha k hrdinovi sovětské soudružské uvědomělosti, který neváhal udat vlastního otce kulaka.

Nelibost mnohých v posledních týdnech vyvolala také Klausova reakce na "kauzu" čítankové básničky Jiřího Žáčka. O těch, kteří se ohradili vůči "genderové nekorektnosti rýmovačky", prohlásil, že "nás učí o skupinách definovaných na základě rasy či pohlaví, které ovládají a utlačují ostatní skupiny. Nenávidí klasické rodiny, pošklebují se mateřství. Jejich oponenti nejsou pomýlenci, s nimiž je třeba diskutovat, ale sexisti či …fobové, které je třeba onálepkovat, umlčet". Takový přístup označil za diktaturu dobra.

Předseda ODS Petr Fiala ale v Klausových postojích problém nevidí: "Strana, která chce oslovovat konzervativní liberální voliče, musí mít různé důrazy. A nesmíme se bát ani radikálnějších názorů," dodal Fiala. Podle něj je také potřeba rozlišit, kdy Klaus mluví jako představitel a expert ODS na školství, a kdy jako soukromá osoba třeba na svém facebooku.

Bývalý vs. možná budoucí prezidentský kandidát

Do boje o Prahu posílají nejviditelnější osobnosti i další velké strany. I když většina kandidátek ještě není definitivně potvrzená krajskými organizacemi, posty na předních místech už se podle všeho měnit nebudou.

O přízeň pravicových voličů se tak vedle Klause či Černochové z ODS bude ucházet z prvního místa kandidátky doyen TOP 09 Karel Schwarzenberg. Mladší pražské voliče, kteří patří mezi silnou voličskou základnu v klíčovém volebním regionu strany, pak bude mít za úkol oslovit mladá poslankyně a "korunní princezna" TOP 09 Markéta Adamová. A také hvězda sociálních sítí Dominik Feri, který bude z posledního místa kandidátky spoléhat na to, že desítky tisíc jeho obdivovatelů na sociálních sítích zakroužkují jeho jméno a pomůžou mu tím k získání mandátu.

Pro ČSSD bývá Praha tradičně předem prohranou bitvou. Změnit se to z prvního místa kandidátky nejspíš pokusí dlouholetý ředitel největší tuzemské nemocnice v Motole, šéf pražské buňky a od prosince loňského roku také ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

I hnutí ANO nejspíš pošle do bitvy o Prahu ministra, konkrétně šéfa obrany a rovněž šéfa pražské organizace Martina Stropnického. Pro čerstvě zvoleného místopředsedu strany to bude příležitost upoutat všeobecnou pozornost, která se mu případně bude hodit při následné prezidentské volbě. Právě o Stropnickém se totiž spekuluje jako o možném nominantovi ANO. Jestli se jím nakonec skutečně stane, bude v době říjnových voleb do dolní komory už jasné.

autor: Veronika Neprašová