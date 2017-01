Klaus získal nominaci na poslance. Je načase bránit normální svět, tvrdí

před 1 hodinou

Bývalý ředitel známého pražského gymnázia PORG Václav Klaus mladší získal nominaci občanských demokratů Prahy 6, aby kandidoval v podzimních parlamentních volbách. I podle pražského předsedy ODS Filipa Humplíka má šanci být na jednom z čelných míst kandidátky.

Praha – Odborník na školství Václav Klaus mladší získal nominaci občanských demokratů z Prahy 6, kteří chtějí, aby stranu zastupoval v podzimních parlamentních volbách.

„Podpory svého domovského sdružení si vážím. Současné vládní politické elity jsou odtržené od reality a našich každodenních starostí. Je proto načase bránit normální svět a vrátit naši zemi lidem, kteří pracují a platí daně,“ řekl Klaus. Kromě Klause podpořila ODS z Dejvic také bývalou starostku Marii Kousalíkovou, i její jméno by Praha 6 chtěla prosadit na kandidátku.

O tom, že Klaus myslí své politické ambice vážně, svědčí i to, že ho zastupuje profesionální marketingový konzultant, což v případě jednotlivého kandidáta do sněmovny není obvyklé.

Přetlak známých tváří

Bývalý ředitel gymnázia PORG učil matematiku. Nyní je členem expertního týmu předsedy ODS pro školství. Přestože je Klausovo jméno známé a v posledních měsících i úzce spojené se značkou ODS, nemá pozici jistou. V Praze totiž chce kandidovat několik vlivných občanských demokratů, takže kandidátů na čelná volitelná místa bude více.

Jednak se chce o vstup do sněmovny pokusit předseda strany v hlavním městě Filip Humplík. Lze očekávat, že post poslankyně bude ve volbách chtít obhájit i starostka Prahy 2 Jana Černochová či bývalý primátor Bohuslav Svoboda. Hodně preferenčních hlasů v roce 2013 pomohlo také známému poslanci Marku Bendovi.

Kandidátku ODS v Praze sestaví celopražský sněm na konci února. "Nominace z oblasti automaticky neznamená místo na kandidátce. Na druhou stranu si myslím, že Václav Klaus je viditelný a měl by určitě být na kandidátce," řekl Aktuálně.cz předseda Humplík s tím, že on sám na pozici lídra vidí starostku Černochovou. Humplík připustil, že mají na čelných místech přetlak. Odmítá však, že by se občanští demokraté o místa v čele kandidátky přetahovali.

V minulých volbách v roce 2013 získala ODS v hlavním městě skoro 12 procent hlasů, tedy čtyři poslanecká křesla. Lídryní kandidátky byla tehdy Miroslava Němcová. Humplíkovy ambice pro letošní volby jsou větší. Doufá, že ODS v Praze obsadí pět až šest poslaneckých míst.

autor: Kateřina Frouzová