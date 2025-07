Rychlost na dálnici byla moje blbost, říká Turek. Vyjádřil se i k obvinění přítelkyně

Europoslanec za Motoristy Filip Turek v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil, že udělal chybu, když jel po dálnici příliš vysokou rychlostí a fotografii z toho šířil na sociálních sítích. "Myslím si, že byla blbost komunikace té rychlosti," přiznává Turek. Vyjádřil se i k obvinění přítelkyně, která ho viní z násilí před několika lety. Byl ale stručný, vše podle svých slov nechává na policii.

Že je Filip Turek stále nejznámější a fakticky nejpřitažlivější tvář Motoristů sobě, bylo zřejmé i na jejich sobotním sněmu v Olomouci. Přítomní novináři se ho snažili několik hodin "nahnat" k rozhovoru, zároveň se s ním řada delegátů fotila a chodili za ním "na pokec". Turek o pozornost ale moc nestál, rozhovory novinářům vesměs neposkytoval a vyhýbal se jim. Redakci Aktuálně.cz řekl, že nechce být středem pozornosti, a místo sebe odkazoval na různé odborníky Motoristů.

"Myslím si, že by strana měla profilovat výrazněji nové tváře. Nemělo by to být jen o tváři Filipa Turka. Přál bych si, aby středobodem byly ty osobnosti, a ne pouze já. Chci tomu pomáhat, ale nechci, aby to na mně stálo a se mnou padalo," řekl s tím, že strana má rozhodně několik zajímavých odborníků. "Jsou to perfektní osobnosti. Odborníci na energetiku, dopravu a další věci. Jen co jsem tady stačil dopít kávu, tak jsem potkal větší experty než ty, které vídám ve velkých mainstreamových televizích," tvrdil.

Nicméně i sami Motoristé se na sobotním sněmu částečně postarali o to, že Turek byl opět oním středobodem, protože část zasedání uzavřeli a mimo jiné se bavili i o jeho kauzách.

Probírali například to, jak letos v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii tachometru s rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu, kterou jel na plzeňské dálnici. A ptali se ho také na informace z článku na webu Page not found, který napsal, že jeho bývalá přítelkyně ho obviňuje z domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění, ke kterému mělo údajně dojít před 15 až 20 lety.

Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, jestli něčeho lituje, přiznal pochybení v případě kauzy velké rychlosti. "Já mám v životě takovou povahu, že ničeho nelituji. Ale myslím si, že byla blbost komunikace té rychlosti," řekl a začal vysvětloval, že si nadále myslí, že není nebezpečné, pokud jede po prázdné dálnici zkušený řidič, za kterého se považuje.

Obvinění není pravdivé, tvrdí europoslanec

"Já vám nebudu tvrdit, že je z mého pohledu nebezpečné jezdit rychle po dálnici, na které nikdo není. Ale je nebezpečné, kdybych tím inspiroval někoho, komu je dvacet, nemá zkušenosti a neuvědomí si všechny aspekty rychlé jízdy. Už jenom to, že se to řeší na veřejnosti, může někoho negativně inspirovat, tak je to chyba. Udělal jsem blbost. Udělal jsem klukovinu," sdělil Aktuálně.cz.

Turek vzápětí dodal, že často upozorňuje na daleko závažnější záležitosti, které se týkají například zadlužování Česka či Evropské unie, ale toho si prý nikdo nevšímá.

Zatímco o řadě témat mluví Turek obšírně a vstřícně, na otázky ohledně obvinění přítelkyně zareagoval stroze a chladně. "Já se o tom vůbec nebudu bavit, to řeší policie. A dokud to nevyřeší policie, nemá smysl se o tom bavit," byla jeho první reakce, po které dodal, že obvinění odmítá.

"Samozřejmě že to odmítám. Doufám, že se o tom budeme bavit, až to vyřeší policie. A že to dopadne, jak to dopadnout má. To je všechno, co vám k tomu můžu říct," končil rozhovor.

Aktuálně.cz se ho ještě zeptalo na maily, které zveřejnila redakce zmiňovaného webu. Podle tohoto webu jde o maily, které Turek před řadou let posílal tehdejší přítelkyni a mají dokazovat, že se přiznává k násilí proti ní. Europoslanec se k nim zatím nikde nevyjádřil. Na připomínku, že mnozí lidé čekají na jeho vyjádření, odpověděl: "Nebudu se vyjadřovat k ničemu, protože já to nečtu, já to nestuduju. Je to na policii."

Chování Filipa Turka v případě rychlé jízdy kritizoval na sněmu předseda Motoristů Petr Macinka i někteří další delegáti. Všichni ale za ním stojí a nadále podporují jeho kandidaturu do Poslanecké sněmovny. V případě zvolení by se tak přesunul z Evropského parlamentu do české sněmovny. Podle svých slov nezvažuje možnost, že by nekandidoval.

Vláda s Motoristy nebo komunisty

"Zůstanu lídr Středočeského kraje a udělám všechno pro to, aby se Motoristé dostali do sněmovny. Bohužel, karty jsou rozdané tak, že ať už bude příští vláda vypadat jakkoliv, tak se rozhoduje o tom, jestli ten, kdo vyhraje volby, bude vládu sestavovat s Motoristy, nebo komunisty," řekl Turek Aktuálně.cz. Vítězem voleb podle něj bude Andrej Babiš s hnutím ANO a Motoristé tvrdí, že jedině oni můžou zabránit spojení Babiše s komunisty.

"Osobně bych měl problém s tím, kdyby se komunisté vraceli do vlády. To je i motivace, proč se snažím pomoci Motoristům. Jestli se mi to vždy daří, to nevím," připustil Filip Turek.

Tvrdí, že on sám při minulých volbách volil koalici Spolu, ve které byla ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a za lídra měla Petra Fialu. "Volil jsem ODS, volil jsem Petra Fialu. A jsem velmi zklamaným voličem ODS. Nepřeji si, aby nadále vládla koalice Spolu," prohlásil a vyčetl jí například vysoký státní dluh, malý odpor proti Green Dealu i proti migraci.