Babiš se na summitu premiérů EU pohádal s přáteli, vyhrožovali vyloučením z Schengenu

Podle belgického premiéra Charlese Michela by Česko mohlo za určitých okolností přijít o členství v schengenském prostoru. Michel na summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu prohlásil, že země, které odmítají být solidární v otázce přerozdělování uprchlíků, by měly být v případě, že nezmění postoj, z prostoru bez hraničních kontrol vyloučeny. Výslovně zmínil Česko a další státy visegrádské čtyřky.

Michel to řekl belgickému deníku La Libre Belgique. To, že o tom Michel mluvil i na summitu, následně potvrdil i český premiér Andrej Babiš (ANO), který to ale označil za naprosto nepřijatelné. "Je absurdní nám vyhrožovat Schengenem," řekl Babiš.

Michela podle jeho slov podpořil i francouzský prezident Emmanuel Macron a lucemburský premiér Xavier Betttel. Jak Bettel, tak Michel přitom v rámci EU patří do stejné evropské politické formace jako Babišovo hnutí ANO, tedy do liberální frakce ALDE. S ní se nejspíš po květnových evropských volbách spojí i Macron.

Lucemburského premiéra Bettela navíc Babiš opakovaně označil za svého přítele. Zopakoval to i v pátek v Bruselu na tiskové konferenci po summitu.

Babiš ale odmítl, že by ztrácel podporu mezi politiky, kteří patří do stejné politické skupiny jako on. "V tomto se zkrátka míjíme," reagoval na postoje svých kolegů.

Podle něj neexistuje pro možné vyloučení Česka z Schengenu žádný právní základ. Naznačil, že belgický premiér Michel toto téma na summitu zmínil jen proto, že se mu rozpadla vládní koalice. "Já chápu, že má nějakou vnitropolitickou situaci," řekl Babiš.

Z Michelovy vlády vystoupila vlámská pravicová strana N-VA kvůli nesouhlasu s belgickým podpisem globálního paktu o migraci.

Lídři států EU se už loni a letos dohodli, že o tom, jestli v EU začnou platit další povinné kvóty na přijímání uprchlíků, budou rozhodovat jednomyslně. To znamená, že Česko by už nemohlo být přehlasováno, jak se to stalo u návrhu na dočasné kvóty v roce 2015. Tato domluva ale není právně závazná a může se změnit.