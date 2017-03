Čeští a polští policisté cvičně uzavřeli hranice. Připravují se na uprchlíky i epidemii

před 1 hodinou

Policie cvičí kontrolu na hranicích s Polskem. Policisté se mají připravit na situaci, kdy by se mezi příchozími uprchlíky objevila nakažlivá choroba. Hranice s Polskem jsou posledním tuzemským hraničním úsekem, kde se cvičení bezpečnostních složek ještě nedělalo. Policie loni v Česku zadržela 5261 cizinců, kteří byli v zemi nelegálně. Meziročně to bylo o 3302 zadržených cizinců méně.

Praha - Česká policie ve čtvrtek odpoledne zahájila na hranicích s Polskem další cvičení zaměřené na migraci. Zapojí se do něj 290 českých i polských policistů, vojáků, celníků nebo zdravotníků. Na přechodech budou zavedeny namátkové kontroly, zřízeno bude také registrační místo pro uprchlíky. Policie nepředpokládá, že by cvičení zásadním způsobem omezilo dopravu. Potrvá do pátku.

Cvičení začne na základě fiktivního rozhodnutí vlády. Týkat se bude 795 kilometrů hranic s Polskem, 13 bývalých hraničních přechodů a čtyř úseků zelené hranice.

Ozbrojené složky si vyzkoušejí zprovoznění registračního místa pro uprchlíky, které vznikne poblíž bývalého hraničního přechodu Chotěbuz. Podle mluvčí cizinecké policie Kateřiny Rendlové se tam poprvé budou cvičit postupy pro případ, že by se mezi příchozími uprchlíky objevila nakažlivá choroba, což je jeden z cílů cvičení.

Hranice s Polskem jsou posledním tuzemským hraničním úsekem, kde se cvičení bezpečnostních složek ještě nedělalo. "Po jeho skončení bude úkolem policie vyhodnotit a zpracovat ucelenou informaci pro vládu, která bude obsahovat především návrhy a požadavky na zajištění optimálních podmínek pro provádění hraničních kontrol v případě, že by tato situace v budoucnu reálně nastala," dodala Rendlová.

České ozbrojené složky v posledních dvou letech nacvičovaly ochranu hranic několikrát. První akce se konala na konci září 2015, kdy 800 vojáků a policistů kontrolovalo hranici s Rakouskem. Loni v březnu pak policisté opět na hranici s Rakouskem simulovali příchod většího množství uprchlíků. Zaměřili se na kontroly běženců a fungování registračních míst.

V dubnu asi 150 vojáků v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji prověřilo dojezdové časy k hranicím pro případ nenadálé krize. Další cvičení bylo v září, kdy policisté zavedli namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem, Německem a Rakouskem. Naposledy byly kontroly zavedeny na hranicích s Německem na konci loňského listopadu.

Policie loni v Česku zadržela 5261 cizinců, kteří byli v zemi nelegálně. Meziročně to bylo o 3302 zadržených cizinců méně. Hlavním důvodem byl pokles tranzitní migrace. Přes Česko do států západní či severní Evropy tolik nepostupovali uprchlíci v souvislosti s migrační krizí, která vypukla v roce 2015, kdy počet zadržených cizinců v tuzemsku prudce vzrostl.

autor: ČTK