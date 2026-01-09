Přeskočit na obsah
9. 1. Vladan
Policie v kauze Vémoly obvinila další dva lidi, celkem je stíhaných pět lidí

ČTK

V kauze zápasníka Karla Vémoly, který je stíhaný kvůli organizované drogové trestné činnosti, obvinila policie další dva lidi. České televizi (ČT) to v pátek řekla mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V případu je nyní pět obviněných, čtyři včetně Vémoly jsou podle ČT ve vazbě.

Karlos Vémola, archivní foto.
Karlos Vémola, archivní foto. Foto: Viet Tran
Vémolu a další dva lidi obvinila policie loni před Vánoci z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Zápasníkovi hrozí až 18 let vězení. Soud všechny tři obviněné poslal do vazby.

Vémolův advokát Vlastimil Rampula dříve řekl, že je Vémola obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety v cizině a za které již byl pachatel odsouzen. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Minulý týden v úterý Vémola v nemocnici absolvoval podle serveru Novinky.cz operaci čelisti, kterou před zadržením plánoval. Poté byl převezen zpět do vazební věznice.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

