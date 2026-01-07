Bojovník sedí ve vazbě, na domě se pracuje. Co se děje ve Vémolandu?

V úterý uplynuly už dva týdny od zadržení zápasníka Karla Vémoly. Po razii v jeho domě jej policie obvinila z drogového deliktu. Zápasník před svým zadržením investoval do nemovitostí. Jak ověřila redakce, práce probíhají i na Vémolově vile.
Středočeské Měchenice jsou na pohled malá obec, vývěska u autobusové zastávky láká na místní zábavy či koncerty kapel jako Šwor či Olympic. Přes její vesnický ráz je ale znát blízkost hlavního města. Zástavba se rozkládá na svahu nad Vltavou.
Místo se na sklonku loňského roku stalo centrem pozornosti celé republiky. Bydlí zde totiž i známý zápasník Karlos Vémola.
Den před Vánoci do jeho domu zvaném Vémoland dorazila policie. Zásah vedla protidrogová centrála společně s celníky. Zápasník měl přitom nastoupit do nemocnice kvůli operaci zánětu čelisti. Policie jej místo toho společně s dalšími lidmi obvinila ze závažné organizované drogové činnosti. Hrozí jim trest v rozmezí 10 až 18 let vězení, což naznačuje, že by se mělo jednat o skupinu s mezinárodní působností. Obvodní soud pro Prahu 7 následně poslal bojovníka do vazby. Drogy ale při prohlídce nalezeny nebyly. Ve vazbě zápasník zůstává dodnes.
Další dva zadržení mají být podnikatel Antonín Beck starší a zápasník MMA a Vémolův svěřenec Antonín Beck mladší. Antonín Beck starší byl v roce 2017 odsouzen na šest let za pokus o ovládnutí Termálních lázní v Chrastavě prostřednictvím podvodu a zpronevěry, což mělo způsobit škodu téměř 45 milionů korun.
Podmíněně byl propuštěn v roce 2020 po odpykání poloviny trestu. Sám Vémola byl už jednou za drogový delikt odsouzen v Británii. Šlo o pěstírnu konopí, za kterou zápasník vyfasoval rok vězení.
Domácí nahradili dělníci
Sami Měcheničtí se o nedávné razii příliš bavit nechtějí. „Vím o tom, ale to je tak vše, co vám o tom řeknu,“ říká muž středního věku, který o několik ulic dál od „Vémolandu“ venčí psa. Psí štěkot se pak ozývá i za zdmi bojovníkova domova. Z domácích zde ale nikdo není. Na střeše domu se ale pohybuje několik mužů. Na okázalé budově probíhají stavební práce.
„My tu máme svoji práci. Nevíme vůbec nic,“ říká jeden z dělníků reportérovi Aktuálně.cz. Pokud se chce člověk k domu dostat, musí od Vltavy projít celými Měchenicemi od Vltavy až na vrchol svahu. Dům je zde jeden z posledních v zástavbě. Dál už jsou jen pole.
Za zdí domu jsou vidět mříže velké klece. Žijí zde Vémolovi lvi. I když v domě jeho obyvatelé nyní nejsou, o zvířata je postaráno. A nejde pouze o lvy. V domě žije i krokodýl či dravé ryby. Chodí je sem krmit Vémolův kamarád Tomáš Lundák.
„Co se týká lva, který má Karlose jako hlavního, tak když přijdu já, je chviličku nervózní. Ale tím, že jsou v kleci krmné díry, člověk nemusí mít strach. A během dvou tří dnů si už zase zvykne, takže vše běží, jak má,“ uvedl v sobotu pro server CNN Prima News Lundák.
„Nejhůř to vždy nese krokodýl. Protože tím, že je to samice, tak si ode mě nevezme tři dny nic, a až pak začne žrát. Je na Káju fixovaná hodně. Teď už si vzala, takže je to v pořádku,“ dodal. „V současnosti nemáme žádné informace ani podezření, že by o zvířata nebylo postaráno,“ uvedl pak tiskový mluvčí Státní veterinární správy.
Stavební práce, které v současnosti na Vémolově domě probíhají, nejsou jedinou investicí, kterou zápasník před svým zadržením provedl. Zápasník poslední dobou investoval do nemovitostí. Koupil například část domu na pražském Proseku za 27 milionů korun. Vše bylo financováno z půjčky. Před třemi lety pak koupil bytovku v Úpici za sedm milionů korun a pozemky u Bakova nad Jizerou. Samotný „Vémoland“ pak zápasník pořídil v roce 2018 za 14,5 milionu korun.
