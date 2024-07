Policii věřím, říká Rakušan ke stíhání aktivistů za namalování ukrajinské vlajky

Skupina aktivistů nakreslila v únoru na dlažbu u ruských domů v Praze ukrajinskou vlajku. Policie je odvezla na služebnu a později je propustila. Pár měsíců poté jim však začaly chodit obsílky s informací o zahájení trestního stíhání. Hrozí jim až tři roky vězení. "Zasahovat do toho nebudu a nechci," řekl Aktuálně.cz ministr vnitra Vít Rakušan. Skupina uvádí, že nešlo o vandalství, ale happening.

Když aktivisté ze skupiny Kaputin, která dlouhodobě vystupuje proti ruské agresi na Ukrajině, pronikli do areálu ruských bytových komplexů v Praze, tamní obyvatelé na ně z okna házeli vejce a křičeli, že jsou to nacisté. Po chvíli přijeli policisté. Podle účastníka akce a vysokoškolského pedagoga Václava Němce s nimi zpočátku slušně debatovali. Když ale na místo dorazil správce objektu a vedoucí podniku pro správu ruského majetku v zahraničí Michail Saruchanov, jejich chování se změnilo.

"Začal jim rozmlouvat. Omezili nás na svobodě, jednomu z nás dokonce nasadili pouta a odvezli nás na tři minuty vzdálenou služebnu, mohli jsme klidně jít pěšky. Až po podání vysvětlení nás postupně propustili. Čtyři měsíce se nic nedělo, až do teď, kdy nám začaly chodit obsílky," vysvětluje Němec. Přitěžující okolností má být skutečnost, že k akci došlo v objektu, který se nachází v památkové zóně.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pro Aktuálně.cz ve čtvrtek řekl, že do vyšetřování nebude zasahovat. "Nerad bych konal na základě nějakých svých emocí a podle toho, komu fandím, nebo ne. Patřím k nejvýrazněji komunikujícím politikům, co se podpory Ukrajiny týče, ale nepřipadá mi, abych to posuzoval. Pokud je někdo podezřelý z trestného činu, tak policie prostě koná a já jí věřím. Bez ohledu na to, kdo v té chvíli reprezentuje jakou národnost. Zákony prostě platí pro každého," řekl ministr s tím, že by věc řešil až v případě, kdyby přišla stížnost na postup policie.

Modrožlutá vlajka vznikla na nádvoří v oploceném areálu. Podle aktivistů je toto prostranství veřejné, v majetku českého státu a ruská ambasáda na jeho využití nemá žádnou smlouvu. Skupina tehdy uvedla, že chce upozornit nejen na druhé výročí zahájení ruského útoku na Ukrajinu a vypuknutí války, ale také na nedostatečnou podporu Ukrajiny ze strany západních zemí. Vyzvala českou vládu, aby zabavila zmrazené majetky Rusů v Česku a výnos z nich poslala Ukrajině.

Němec uvedl, že si areál ruských domů nevybrali náhodně. "Tento bytový komplex je předmětem sporu mezi Českem a Ruskem, protože ho podnik spravující zahraniční majetek komerčně pronajímá v rozporu se smlouvou. Navíc není jasné, zda z tohoto pronájmu odvádějí daně, což naznačuje možný daňový únik. Ministerstvo zahraničí proto tomuto domu odebralo diplomatický statut a požaduje od Ruska nájemné za poslední tři roky," uvádí Němec.

Saruchanov vyčíslil škodu na 102 850 tisíc korun, policie ji následně odhadla na necelou polovinu, zhruba 45 tisíc. "Cílem rozhodně nebylo poškodit cizí majetek, jednalo se o politický protest, při kterém jsme chtěli vyjádřit pochopitelné znepokojení nad situací na Ukrajině. Nevím, proč se policie raději nezabývá zločiny ruských občanů," dodává Němec. Podotýká, že barvu bylo možné bez následků smýt.

Více než 40 budov a pozemků o rozloze deseti hektarů předaly Moskvě k bezplatnému využití už československé komunistické vlády. Jedná se především o areál ruské ambasády v Praze či nemovitosti v její blízkosti. Vláda před rokem zrušila několika objektům diplomatický status a ministerstvo zahraničí požaduje zpětné vyplacení nájemného z důvodu bezdůvodného obohacení.

"Nám se spíš stává, že nám ostatní státy vytýkají, že máme příliš přísná opatření pro pobyt Rusů a že jsme příliš generalizující. Naše vláda má jasně protiruský postoj. Vyjadřujeme to konkrétními kroky a já si dokonce umím představit, že ještě přitvrdíme," říká Rakušan s tím, že právě Česko bylo za svého evropského předsednictví zemí, která iniciovala sankce proti Rusku. "Málokterý stát byl tak přísný a důsledný," dodal ministr.

Nedaleko bytového komplexu stojí v ulici Na Zátorce dům, který už půl století slouží jako Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Stejně jako podobná centra jiných států má propagovat ruskou kulturu, šíří ale kremelskou propagandu a setkávají se tu autoři dezinformačních médií. Jeho aktivity pokračují i po tom, co experti už přes rok volají, aby ho vláda zavřela. Provozuje ho ruská federální agentura Rossotrudničestvo, na niž jsou uvaleny evropské sankce.

Dům dlouho využíval statusu diplomatické budovy se všemi právy na imunitu, české ministerstvo zahraničí v rámci revize vztahů seznam ruských diplomatických misí radikálně seškrtalo. Na fungování ruského domu se však nic nezměnilo, přestože invaze a okupace části Ukrajiny pokračuje.

"Měli bychom přijmout radikálnější postoj," míní expert na ruské vlivové operace z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. "Myslím, že dnes nemáme zájem poslouchat, jak skvělý je ruský svět, a nechávat Kremlu volnou ruku v šíření svých lží," říká.