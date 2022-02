"Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy." NCOZ muže stíhá za propagaci terorismu

Tomáš Čermák pronásledoval a slovně napadal zdravotníky a sbíral za to peníze. Podle zjištění Aktuálně.cz nyní Čermáka policie obvila z podpory a propagace terorismu. K útoku na zákonodárce vyzýval na Facebooku. Hrozí mu 15 let vězení. Jeho spolupracovník ve vysílání pro 35 tisíc sledujících prohlašoval, že "vražda na tyranu není vraždou, ale spravedlností". Dříve kandidoval za SPD a Volný blok.

Pětatřicetiletý Tomáš Čermák má v záhlaví svého profilu na Facebooku číslo účtu, na který mu lidé mají posílat peníze. Sbíral je za videa, v nichž pronásledoval zdravotníky a slovně je napadal před jejich domovy. A to společně se svým společníkem Patrikem Tušlem, který je už stíhaný. Za nebezpečné pronásledování a výtržnictví mu hrozí až dva roky vězení. Čermák se naposledy na konci ledna účastnil tiskové konference, kterou si muži uspořádali na svou podporu. I tam zveřejnili číslo účtu s tím, aby jim lidé posílali příspěvky.

V sobotu 5. února ve 23.07 hodin pětatřicetiletý Čermák doma sedl k Facebooku a spustil živé vysílání pro téměř pět tisíc svých přátel a sledujících. Tentokrát ale přitvrdil. A vyzval k likvidaci zákonodárců, protože cestou mírových protestů už dle něj situaci řešit nejde. Diváky strašil konstatováním, že pokud dopustí schválení pandemického zákona, o kterém Senát hlasuje ve čtvrtek, přijdou o své svobody. Proto mají podle něj následovat jeho a muže, kterého označuje jako Zdendu.

"Je to pro všechny opravdové bojovníky, kteří se s tím nechtějí sr*t," odvysílal Čermák s tím, že hledá lidi, kteří nechtějí jenom kecat. A vymezuje se proti novele pandemického zákona, kterou už schválila dolní komora parlamentu. Hlasování provázely protesty se vztyčenými šibenicemi, jeden policista skončil v nemocnici.

"Myslíte si, že se to zvrátí, když se budou dělat pokojné demonstrace? My to potřebujeme vzít tvrdou cestou. Nemůžeme tam furt chodit někam protestovat, mrznout tam jako blázni. Potřebujeme je vzít za držku. Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny," vykládá mimo jiné na videu Čermák a sledující vyzývá, aby se k němu přidali a zaplavili Prahu.

"Rozkopeme je"

"Potřebujeme nezávislou armádu nás lidí a rozkopeme je na s*ačku. Musíme těm dobytkům zarazit tipec, ale brutálně, jinak se z toho tady pose*eme," dodal Čermák. Další instrukce prý lidé dostanou osobně, až jeho spolupracovník Zdenda přijede do Prahy.

Policie zareagovala rychle. Národní centrála proti organizovanému zločinu Čermáka podle zdrojů Aktuálně.cz zadržela ještě před čtvrtečním zasedáním Senátu a rovnou ho obvinila z podpory a propagace terorismu. Protože čin podle obvinění spáchal za pomoci internetu, hrozí mu až patnáct let vězení. Čermákovo video už na Facebooku není. Zazálohovali ho ale bojovníci proti dezinformátorům ze skupiny KVZKJP. Aktuálně.cz ho má k dispozici. Krátké video s tím, že Čermáka zadržela policie, odvysílal i jeho společník Tušl.

Policie stíhání komentuje jen obecně. "Trestní stíhání je vedeno v souvislosti se zveřejňováním videí (živých vysílání) na sociálních sítích, v nichž měly osoby podněcovat ke spáchání teroristického trestného činu v podobě výzev k násilným akcím směrovaných proti členům vlády České republiky a obou komor Parlamentu České republiky," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej bez upřesnění, kdo je obviněn. S Čermákem policie stíhá ještě jednoho muže.

"Obviněné osoby se dlouhodobě veřejně prezentují jako odpůrci vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií covidu-19. Na základě právní kvalifikace obviněným hrozí tresty odnětí svobody od 5 do 15 let. Osoby jsou stíhány na svobodě," dodal Ibehej.

Na zákonodárce chtěl Čermák útočit s kandidátem SPD a Volného bloku

Podle pátrání Aktuálně.cz se Čermák svým facebookovým vystoupením odkazoval na vysílání svého spolupracovníka, který se na sociálních sítích prezentuje pod pseudonymem Zdenda Moravský. Ten vystoupil o den později ve vojenské uniformě se znakem ČSSR. Mluvil hodinu a čtyři minuty. Jeho video vidělo 36 tisíc lidí a nashromáždilo na dva a půl tisíce komentářů. Facebook ho nesmazal.

Reálné jméno účinkujícího je Zdeněk Strapina, má živnost jako zedník. V roce 2012 ho soud zprostil obžaloby z vraždy. Jako pachatele ho označil přímo jeho umírající strýc, kterého podle verze policie Strapina udeřil do hlavy cihlou. Dle soudu ale nebylo prokázáno, že dotyčný muž čin skutečně spáchal. Loni Strapina kandidoval v parlamentních volbách na šestnáctém místě zlínské kandidátky Volného bloku. Předloni v krajských volbách za SPD Tomia Okamury.

"Pandemický zákon dává koronafašistům právo si s námi dělat, úplně co chcou. Vražda na tyranu není vraždou, ale spravedlností. Vláda si s náma vytírá řiť. Proč? Protože můžou, protože národ nic nedělá," křičí ve videu muž. "Zm*di patří na špagát, nikam jinam. Volám národ československý ve čtvrtek, vykydat, vymlátit to ven."

Vyzval také bývalou pohraniční stráž, aby uzavřela hranici. Řidiče k zablokování Prahy. "Jestli nepojedeme do Prahy a nevymlátíme tam ty hajzly, tak tento národ zhasl." "Budu vám velet," dodává ke konci vysílání.

Jeho publikum mu na Facebooku aplaudovalo ve stovkách komentářů. "Zdenda je neuvěřitelný hnací motor snad i pro toho nejvíc spícího! Prosím, proberte se a vezměte povinně každá toho svého a jdeme na ty šmejdy!!" komentovala přenos například Nicoletta Szentimreyová.

"Zdenecku,ja vzdy jen brecim, kdyzteposloucham…nekdo te nazyva extremistou, ale takjsem take extremista....za kazdym tvym slovem stojim----PaneBOze at ti ke vsemu dopomuze nas Pan.......|Putin je nr1 a ty jsi v mem srdci nr2-navzdy," napsala Janča Rodová.

Podpora a propagace terorismu Tomáš Čermák je obviněný z podpory a propagace terorismu, jak ji definuje § 312e trestního zákoníku. Dle NCOZ ji spáchal konkrétně odstavcích 1 a 4: 1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Bradáčová: Za lži, urážky a nenávist na internetu budou padat tresty

Policie v posledních týdnech obvinila více lidí. Další spolupracovnice Patrika Tušla a Čermáka Jana Peterková je stíhaná za šíření poplašné zprávy. Lhala o úmrtí seniorů v pečovatelském domově po očkování. Protože se činu podle obvinění dopustila v nouzovém stavu, hrozí jí až osm let vězení. Tušlovi policie rozšířila ve středu obvinění z nebezpečného pronásledování šéfa lékařské komory Milana Kubka o výtržnictví. Hrozí mu tak až dva roky. Policie zároveň informovala, že stíhání v případě pronásledování mediálně známého lékaře rozšířila o další dva muže.

Proti šíření nenávisti na internetu se vymezila pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Podle ní výhrůžky násilím i šíření nebezpečných lží na internetu tak vygradovaly, že je třeba, aby je policie a žalobci řešili. Konkrétní tresty pro pachatele podle ní přispějí ke kultivaci chování lidí na internetu.

"Budou tak vědět, která jednání v prostoru internetu dovolena nejsou, protože ubližují druhým, a která jsou postihována, protože dovolena být nemohou," řekla Bradáčová na začátku ledna v rozhovoru pro Seznam Zprávy.