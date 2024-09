Podvodníkům naposílal devět milionů. Muž z Brněnska chtěl investovat do kryptoměn

Senior z Brněnska chtěl investovat do kryptoměn, podvodníkům poslal skoro devět milionů korun. Na policejním webu o tom v pondělí informoval mluvčí Bohumil Malášek. Případ není ojedinělý, policie před tímto typem odvodu opakovaně varuje.

Poškozený muž reagoval na internetový inzerát, následně se spojil s údajným bankéřem investiční společnosti a poslal šestitisícový poplatek. Po velmi krátké době přibyl na jeho účtu čtyřtisícový zisk. "Úspěch muže povzbudil a postupně začal v součinnosti s bankéřem investovat vyšší a vyšší částky. Expert firmy dokonce souhlasil s možným vyplacením získaných peněz," popsal Malášek.

Pro úspěšný převod peněz bylo ale nutné zaplatit poplatek. Když jej poškozený uhradil, pracovník společnosti zjistil, že poplatek je nedostatečný. To už na různá konta podvodníků ze strany muže putovaly statisícové částky. "Na konci srpna reagoval poškozený na obrovský stresující tlak podvodníků, kteří operovali možnými nemalými ztrátami. Během jediné hodiny v domnění, že zachraňuje své peníze, odeslal na určená konta více než pět milionů korun," popsal mluvčí.

Poškozený pochopil, že je podvedený až v momentě, kdy jej podvodníci nutili ke sjednání půjčky u nebankovních společností. Jeho ztráta se v tu dobu přiblížila devíti miliónům korun.

Případ není ojedinělý. Policie nedávno informovala například o sedmatřicetiletém muži z Brněnska, který chtěl investovat do kryptoměn, zlata či platiny, podvodníci ho za půl roku obrali také skoro o dva miliony korun. Do akcií a kryptoměn chtěl investovat i šestatřicetiletý muž z Vyškovska, podvodníci jej za tři měsíce obrali o více než milion korun.

O kryptoměnách se v médiích především na jaře psalo v souvislosti s jejich cenami, kdy některé z nich tehdy dosahovaly rekordů. Například nejznámější kryproměna bitcoin překonala hranici 73 tisíc dolarů (asi 1,7 milionu korun). Cena na jaře rostla například i v případě měny ethereum, která je po bitcoinu druhá největší. Investice do kryptoměn i z toho důvodu lákají také lidi, kteří s investováním do této oblasti mají méně zkušeností či nemají žádné. To samé se týká i zlata.

Mohlo by vás zajímat: Influencerka: Nejhorší "hejty" jsou na Facebooku. U videí rozhodují tři vteřiny (11. 6. 2024)