Po krachu Bohemia Energy mají třikrát dražší energie. Asi budeme žít v mrazu, říkají

Chtěli ušetřit na dodávkách energií, po pádu dodavatelů Bohemia Energy a Kolibřík Energy se však dostali do existenčních problémů. Mnozí zákazníci těchto společností již obdrželi kalkulaci nových záloh za energie od dodavatelů poslední instance, jejich výše je však někdy až několikanásobná. Deník Aktuálně.cz přináší několik příběhů těch, kteří se kvůli výši záloh dostali do finančních potíží.

Zdravotní sestra Martina Hvozdenská platila do nedávna měsíční zálohy za elektřinu a plyn v součtu 3 300 korun. Jenže pak zkrachoval její dodavatel energií Bohemia Energy a podobně jako stovky tisíc dalších Čechů spadla pod takzvané dodavatele poslední instance, kteří mají povinnost přerušené dodávky převzít, aby lidé nezůstali bez elektřiny.

Jenže kvůli aktuálně skokově rostoucím cenám energií mají tito "záchranní dodavatelé" vysoké ceny. Zdravotní sestře Martině tak přišla faktura na 11 500 korun měsíčně, což je více než trojnásobek sumy, kterou do té doby platila. A to pro ni není finančně zvládnutelné.

Rychle se proto pokusila oslovit jiné dodavatele. Cenu elektřiny ji sice stanovili v průměru okolo 1800 korun za měsíc, což by zvládla zaplatit, jenže cena za plyn se u všech pohybovala okolo tří až čtyř tisíc. "Prostě nevím, co mám teď dělat," říká zoufale.

O některé výdaje na bydlení se plánuje podělit s dcerou, která má vlastní příjem. "Naštěstí už vydělává, pomůže mi. Ale stát se to před pár lety, kdy jsem se jako samoživitelka se třemi pracemi taktak držela nad vodou, tak nevím, co bych dělala. Myslím na lidi v takové situaci. A chce se mi brečet," říká s tím, že by se nerada dostala znovu do situace, kdy bude muset nad každým drobným výdajem přemýšlet, zda si ho může dovolit.

Příběh zdravotní sestry Martiny není ojedinělý. Bohemia Energy měla asi 900 tisíc odběratelů. Ekonom Filip Pertold ale upozorňuje, že nešlo nutně téměř o milion domácností, protože pokud jedna domácnost odebírá jak plyn, tak elektřinu, je evidována jako dvě odběrná místa. Ve skutečnosti se krach Bohemia Energy mohl dotknout zhruba 600 tisíc domácností. V říjnu navíc skončila také Kolibřík energie, která měla asi 28 tisíc klientů, a A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora může v Česku do konce roku kvůli rostoucím cenám energií na velkoobchodních trzích skončit více než deset dodavatelů. Konec Bohemia Energy, která se svou velikostí rovnala tradičním dodavatelům, ale označuje za naprosto výjimečnou záležitost.

Bankrot nebo půl roku v mrazu

Její náhlé ukončení činnosti nečekal ani Martin Šimšálek, který od ní ve svém rodinném domě odebíral plyn a elektřinu asi pět let. Jenom za plyn platil zhruba 4600 korun měsíčně. Nyní mu přišla faktura od dodavatele poslední instance na měsíční zálohy za plyn v hodnotě 23 290 korun, tedy pětinásobku původní ceny. "To není jen zásah do rozpočtu, to je na úplný bankrot nebo půl roku života v mrazu," říká.

Sám tak zkusil oslovit jiného dodavatele, od kterého dostal nabídku na zálohy za plyn za 11 tisíc korun měsíčně. "Přešel jsem nakonec k nim, je to sice 'brutus', ale všude je to teď podobné," říká, přestože si takové výdaje nemůže finančně dovolit. "Za tuhle cenu to pro mě není zvládnutelné. Podařilo se mi sehnat jinou práci za podstatně víc peněz, bohužel až od února. Takže zatím pojedeme do mínusu," dodává.

Obdobný problém potkal i Františka Huka. "Moje původní zálohy na plyn u Bohemia Energy byly asi 3 300 korun, nové zálohy od innogy byly vyčísleny na 20 900 korun. Tam někdo asi spadl na hlavu. Zároveň se divím, jak si Bohemia Energy může jednoduše říct 'Končíme, tohle se nám nevyplatí'," ptá se nevěřícně. Nyní se tak snaží najít jiného dodavatele.

Podle analytika Gavora nehrozí, že by bývalí zákazníci Bohemia Energy nového dodavatele nenašli. "Přestože nebude platit, že si mohou vybírat z celého spektra, jak to bývá zvykem, vždy určitě budou dodavatelé, kteří využijí této situace jako mimořádné příležitosti k získání nových zákazníků. Že by nastala situace, že by se houfně nenašel dodavatel, který je schopen jim nabídnout produkt, byť za vyšší ceny, tak to vylučuji," řekl Gavor.

Zálohy dodavatelů poslední instance jsou podle něj tak vysoké, protože energie nakupují za aktuální ceny na trhu, které teď skokově rostou. Lidé by se proto měli snažit co nejdřív uzavřít smlouvu pod novým dodavatelem.

Za plyn má platit 26 tisíc, důchod má jen deset

Pro mnohé seniory je ale i takový krok obtížný a často potřebují pomoc svých blízkých. To je případ paní Veroniky ze Zlína, která si nepřeje uvést celé jméno. Původní měsíční zálohy za plyn u ní činily 4800 korun, innogy jako dodavatel poslední instance jí poslal fakturu se zálohami za 26 tisíc korun. Její důchod však činí pouhých 10 tisíc korun. "Je to pro ni naprosto likvidační," říká její zeť, který tchyni pomáhal co nejrychleji přejít k jinému dodavateli.

"Problém je ale v tom, že do 30. října musela být zaplacena první záloha, tedy těch 26 tisíc, a k 15. listopadu již druhá záloha. Nový dodavatel ČEZ ji bohužel zapíše nejdříve od 15. listopadu - a to už by měl mít innogy na účtu 52 tisíc za zálohy," popisuje. První zálohu již tchyni pomohl uhradit, sama by to z důchodu neměla šanci zvládnout.

Také ji doprovodil na zlínskou pobočku innogy, kde se stojí několikahodinové fronty. "Lidé tam čekali od brzkého rána, pracovní doba je do 15 hodin a fungovaly pouhé dvě přepážky na celý Zlín a okolí, na mnohé se vůbec nedostalo," říká s tím, že pro některé seniory je zdravotně neúnosné takovou návštěvu vůbec absolvovat. "Byli tam i lidé, kteří plakali, že na ty zálohy opravdu nemají. Důchodci, samoživitelky…" popisuje návštěvu pobočky.

Kvůli Kolibříkovi odebírá "načerno"

Do ještě složitější situace se dostal Martin Křivda z Prahy. Ten měl od 19. října přejít ke Skautské energii dodavatele Kolibřík energie. Jenže společnost ještě před tímto datem ukončila svou činnost a smlouva se tedy zneplatnila. Jelikož v době krachu ještě nezačal odebírat energie od této společnosti, dodavatel poslední instance dodávku energie pro něj nepřevzal.

"Ocitl jsem tak mezi takzvanými černými odběrateli, kterým hrozí demontáž elektroměru, a tedy i ukončení dodávek, jakkoliv na takto vzniklé situaci nemám sebemenší vinu," popisuje. S novým dodavatelem již uzavřel smlouvu s datem odběru od 5. listopadu, do té doby však zůstával zákazníkem s odběrem "načerno".

Podobně jako on tisíce dalších lidí hledá nového dodavatele energií. Aktuální situace obecně nahrává především těm velkým, protože lidé se často bojí jít znovu do rizika u těch menších, aby stejnou situaci nezažili znovu.

"O úspěchu dodavatelů energie rozhoduje spíše dobrý risk management než jejich samotná velikost. Nicméně očekávám, že odběratelé v současné situaci jsou pochopitelně nervózní, což nahrává spíše velkým firmám, které plní roli dodavatele poslední instance," popisuje analytik Gavor.