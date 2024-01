Pirátští politici v anketě: Setrvejme ve vládě, dokud neohrozí naše hodnoty

Ivan Bartoš, vicepremiér a předseda Pirátů

Gregorová, která je poměrně kritická k účasti ve vládě, ve druhém kole volby předsedy získala 300 hlasů, což je poměrně solidní výsledek. Co to vypovídá o Pirátech?

Hlas Pirátů ve vládě bude v řadě otázek víc slyšet. Řešili jsme krizové situace v řízení země, ať už šlo o konsolidaci financí, energetickou krizi a další. V takových případech potřebujete být vůči občanům velmi konsenzuální z pozice vlády. Nepřít se nad věcmi, které jsou nutné udělat pro to, aby se země dostala z krize.

Jak má vypadat Pirátská strana do sněmovních voleb v roce 2025?

Spousta věcí se posunula už za uplynulé dva roky. Mám virtuální knížku toho, co se nám podařilo, jaké byly naše pozice a co se nám podařilo rozjet - od digitalizace a rodičovského příspěvku po systémové změny v penzijní reformě, které za nás připravuje náměstkyně ministra práce Zuzana Freitas Lopesová. Účty skládáte vždycky, byť na volby často mají vliv emoce z aktuální situace, v níž se země nachází. Tak doufejme, že ta situace bude lepší. Lidé už za poslední dva roky mohli vidět, jaké změny můžeme ve vládě udělat. To jim dává dobrou představu, kam až bychom je dotáhly, kdybychom jako Piráti vzešli z dalších voleb silnější.