Piráti, TOP 09 a STAN chtějí ve sněmovně jednat o údajném tlaku Hradu na soudce

Piráti, TOP 09 a STAN budou chtít ve sněmovně projednat přístup prezidenta Miloše Zemana a jeho kancléře Vratislava Mynáře k justici. Představitelé stran tak reagovali na aktuální informace médií o vystupování Hradu v některých kauzách. KSČM a SPD důvod k jednání sněmovny o záležitosti nevidí.

Týdeník Respekt minulý týden napsal, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se dotýkají Hradu a prezidenta. Bývalý předseda a nynější soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad opakovaně dával najevo, jak má v některých kauzách správní soud rozhodnout.

"Prezidentská kancelář by neměla tímto způsobem zasahovat do soudní moci, ta by měla zůstat nezávislá," řekl novinářům místopředseda pirátů Mikuláš Peksa. "Předpokládám, že se budeme koordinovat s dalšími stranami, které to chtějí řešit. Pokusíme se to zařadit na jednání sněmovny," doplnil.

O projednání záležitosti už v příštím týdnu stojí TOP 09. "Měli bychom se tím zabývat prioritně," řekla místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. TOP 09 chce v usnesení sněmovny navrhovat výzvu prezidentovi, aby Mynář skončil ve funkci kancléře, a také jednoznačně říct, že není přípustné, aby byla nezávislá justice ovlivňována.

STAN podporuje projednání věci ve sněmovně, aby soudci věděli, že mají u poslanců zastání, řekl předseda poslaneckého klubu Starostů Jan Farský. "Pevně věřím, že oddělenost státních mocí, zákonodárné, výkonné a soudní, bude v ČR zachována. A že soudní moc, na kterou jsou vykonávány v tomto případě z mého pohledu nepříslušné a neodpustitelné tlaky, to ustojí," řekl.

Na tom, že musí být zachováno oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci, se shodují i představitelé KSČM a SPD. Podle nich ale není situace taková, aby sněmovna musela o věci jednat. "Nemyslím si, že by se k tomu měla vytvářet nějaká iniciativa," řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, podle něhož nebyly překročeny hranice mezi jednotlivými mocemi.

Předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil řekl, že pokud jsou zprávy médií o snahách Hradu ovlivňovat soudce pravdivé, považuje takové chování za nepřijatelné. Nebyl si ale jist, zda by parlament měl ve věci přijímat nějaká usnesení. "Nejsem si úplně jistý, že nějaké veřejné produkce, které probírají kroky pana prezidenta či jeho podřízených, něčemu pomáhají. Protože on je velmi dobře využívá pro svoji popularizaci," řekl.

Pirát Jakub Michálek kvůli informacím požádal o svolání mimořádné schůze Ústavně právního výboru.

Pokud prezident Zeman skutecne nabizel soudci Baxovi, ze z neho udela sefa Ustavniho soudu v souvislosti s tim, ze ovlivni rozsudek, je to skandal a poruseni Ustavy, hrube zneuziti pravomoci a zasah do nezavislosti soudu. Pozadal jsem o svolani mimoradneho Ustavne pravniho vyboru — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) January 17, 2019

Ministr spravedlnosti: Tlakům na soudce zabránit nelze

Vicepremiér Jan Hamáček označil informace médií za znepokojivé. Baxa ale podle něj měl informovat ministra spravedlnosti Kněžínka. "Pokud je to pro někoho otázka, je to otázka pro ministra spravedlnosti a asi by se tím měl zabývat," řekl vicepremiér.

Kněžínek v reakci uvedl, že tlakům na soudce zabránit nelze. Podle něj musí sami dokázat všechny tlaky striktně odmítnout a odolat jim. "Od toho jsou soudci nezávislí, neodvolatelní, proti své vůli nepřeložitelní a mají vcelku vysoký stálý plat," podotkl.

Baxovu otevřenost a informování veřejnosti o skrytých tlacích v justici dnes ocenila ombudsmanka Anna Šabatová. "Je vždy nutné postavit se snahám výkonné moci zasahovat do nezávislosti soudů," napsala v tiskové zprávě. "Je klíčovou rolí předsedů soudů, aby těmto tlakům odolali a chránili jednotlivé soudce před zasahováním do jejich nezávislosti. Nezávislé soudy jsou jedním ze základních pilířů demokratického právního státu," dodala veřejná ochránkyně práv.

Vyjádření Vratislava Mynáře k údajnému ovlivňování soudců: