Mynář o schůzce se soudcem: Jen blbec zamění seznamování s postoji s ovlivňováním

Hradní kancléř Vratislav Mynář odmítl, že by se pokoušel ovlivňovat rozhodování soudců. "Nedávno jeden neobjektivní aktivista napsal, že se snažím při své práci ovlivňovat soudce. Velmi důrazně se ohrazuji proti této lži, která uráží nejen mě, ale všechny soudce v České republice," řekl Mynář ve videu zveřejněném na youtubovém kanálu OVTV, který spravuje hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Mynář ve videu vysvětluje, že při výkonu své funkce mluví se soudci, politiky, ministry, řediteli státních i privátních firem nebo institucí. "S vědomím pana prezidenta dotyčné seznamuji s jeho stanovisky, postoji, postupy v dané věci," zdůraznil Mynář s tím, že odmítá prezentování těchto schůzek ve smyslu, že se někoho snaží ovlivňovat.

Podle zjištění týdeníku Respekt Mynář kontaktoval soudce Ústavního soudu Vojtěcha Šimíčka a probíral s ním služební zákon, s nímž nesouhlasil prezident Miloš Zeman.

"Po přečtení návrhu služebního zákona se rozhodl (Zeman) jej vetovat, neboť je to paskvil, který neumožňuje efektivně řídit ministerstva a státní instituce, a následně podá oprávněnou ústavní žalobu, tak je naprosto legitimní, že s jeho postoji a stanovisky seznamuji všechny, kteří s tím mají co do činění," řekl Mynář s tím, že "jenom blbec rodu novinářského může úmyslně zaměňovat seznamování s postoji s ovlivňováním".

Podle informací Respektu z justičních kruhů kancléř po soudci chtěl, aby na plénu soudu prosazoval úplné zrušení zákona, nebo alespoň některých jeho pasáží. "Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo," potvrdil Respektu Šimíček. Ústavní soud však Zemanovu přání nevyhověl.

Mynář zároveň zdůraznil, že s tím, že seznamuje významné osobnosti s postoji prezidenta, neskončí. "Tuto činnost jsem dělal, dělám a budu dělat, ať se to pisálkovi líbí, či nikoliv," dodal.