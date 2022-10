Nabídka Spolu není relevantní, do koalice půjdou Piráti jen s Prahou sobě, řekl Hřib

Pražští Piráti nadále trvají na tom, že do ve vedení města půjdou s Prahou sobě. Dosluhující primátor a lídr Pirátů Zdeněk Hřib sobotní nabídku koalice Spolu na domluvu pouze se STAN a Piráty proto označil za nerelevantní. Chce, aby se všechny strany sešly společně v úterý.

"Piráti berou na vědomí nabídku koalice Spolu, nicméně my máme už od čtvrtka společnou Alianci stability o síle 24 zastupitelů, to znamená, že jakékoliv nabídky pouze jedné části Aliance nejsou pro nás relevantní," prohlásil Hřib.

Alianci pro stabilitu tvoří Piráti a Praha sobě. Obě strany by díky ní měly ve vedení města silnější pozici než koalice Spolu, která ve volbách získala 19 mandátů. Zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ale opakovaně říkají, že dávají přednost koalici složené ze tří uskupení a stejných jako na vládní úrovni, tedy jen s Piráty a STAN.

Koalice Spolu zaslala v sobotu Pirátům a Starostům nabídku koaliční smlouvy. Podle ní by Spolu měla v radě šest mandátů - tři pro ODS včetně primátora, dva pro TOP 09 a jeden pro KDU-ČSL. Pirátům by podle návrhu připadla tři křesla v radě včetně pozice prvního náměstka primátora, Starostům pak křesla dvě.

Lídr pražských Starostů Petr Hlaváček takovou nabídku ještě v sobotu přijal. Aktuálně.cz už dříve potvrdil, že si se zástupci Spolu vyjednal setrvání ve funkci náměstka pro územní rozvoj.

V úterý po obědě mají naplánovanou schůzku Piráti se zástupci Spolu. Chtějí vítězné koalici navrhnout, aby se v tento termín sešla všechna čtyři uskupení dohromady. Vyjádření zástupců Spolu Aktuálně.cz zjišťuje.

V pondělí se zároveň měl sejít vyjednávací tým Spolu a Prahy sobě, první zmiňované uskupení ale setkání zrušilo. "My si to překládáme tak, že Spolu zavnímalo existenci Aliance stability," komentoval to Pavel Vyhnánek, jeden z vyjednávačů Prahy sobě a dosavadní náměstek primátora pro oblast financí.

Lídr Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) nejprve označoval vytvoření koalice s hnutím Jana Čižinského za nepravděpodobné. Postupem času, když se stále nedařila dohoda s Piráty, připustil, že možným partnerem do vedení hlavního města by mohla být i právě Praha sobě. Širší koalici ale vždy odmítal. Před volbami se přitom Svoboda nejvstřícněji vyjadřoval o hnutí ANO v čele s lídrem Patrikem Nacherem. Spolu by s ANO ale mělo v zastupitelstvu jen nejtěsnější většinu jednoho hlasu.