Piráti "grilovali" kandidáty na předsedu. Hřiba zpovídali kvůli korupci i funkcím

Piráti si za necelé tři týdny zvolí nového předsedu. Kandidáti nyní představují straníkům své záměry a debatují s nimi. V neděli například pražští Piráti "grilovali" čtyři uchazeče. Zdeněk Hřib čelil ostrým dotazům na korupční kauzu v dopravním podniku nebo kumulaci funkcí. Končící senátor Lukáš Wagenknecht a senátorka Adéla Šípová zase varovali před odchodem pirátských voličů ke Starostům.

"Prohráli jsme třetí volby, ale pojďme dál. Neřešme pořád, kdo je zhrzený, kdo za to může. Zkusme to ještě znovu. Máme poslední výstřel," zahájil svůj projev před pražskými piráty senátor Lukáš Wagenknecht, který v letošních volbách neobhájil svůj senátorský mandát.

Wagenknecht jako jediný z kandidátů na šéfa strany dorazil na takzvané grilování osobně. Online se připojili další tři uchazeči - náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib, senátorka Adéla Šípová a ostravský zastupitel David Witosz. Všem založili kandidaturu členové na pirátském fóru, kde nyní sbírají podporu. Kandidáty na předsedu či místopředsedy mohou navrhovat do středy 23. října. Nové vedení si Piráti zvolí 9. listopadu.

Wagenknecht několikrát prohlásil, že chce stranu uvnitř sjednotit. "Chci nás dát dohromady. Myslím, že k tomu mám kompetence. Trochu drmolím, ale na tom pracuju," řekl. Dodal, že bude spolupracovat s kýmkoli, kdo bude mít zájem, i když se třeba dotyčný vůči němu teď vymezuje.

Následné dotazy naznačily, jak straníci vnímají dva hlavní favority volby. Wagenknecht má zatím podporu 320 členů, Hřib zhruba 250. Zatímco končící senátor moc kritických dotazů nedostal, primátorův náměstek Hřib schytával ostré otázky spojené s působením na pražském magistrátu. Celkově na něj také mířilo zdaleka nejvíc otázek.

"Cítíte odpovědnost za korupci v dopravním podniku jako Piráti?" ptal se jeden z účastníků v narážce na policejní zásah v pražském dopravním podniku. Vrchní státní zastupitelství v Praze minulý týden obvinilo 13 lidí i firem za úplatkářské trestné činy související s veřejnými zakázkami z éry primátora ODS Pavla Béma.

Hřib reagoval, že za korupci nesou primárně odpovědnost ti, kteří byli zatčeni policií. "Není ale možné, aby se ředitel dopravního podniku tvářil, jako že neví, která bije. Witowski musí odejít," doplnil. Ředitel však už dříve řekl, že k rezignaci nevidí důvod, protože on sám obviněn není.

Hřib zastává kromě funkce náměstka pro dopravu také post šéfa dozorčí rady dopravního podniku. V té souvislosti ho další z pirátů konfrontoval s dotazem na kumulaci funkcí. "Kdybyste se stal předsedou, jaké funkce se vzdáte?" ptal se. Rýpnul si do něj i další z kandidátů Witosz s tím, že on v žádných radách nesedí, tudíž by funkci stíhal.

Pochybnosti o tom, jak by roli ve vedení Pirátů zvládal spolu s dalšími funkcemi, padají i na online fóru strany. "Může být někdo dobrým otcem rodiny a současně prvním náměstkem primátora, předsedou strany, předsedou řídicí rady společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje, … a předsedou dozorčí rady dopravního podniku?" píše například pražský pirát Michal Štěpán. Hřib uvedl, že by se jedné z funkcí vzdal.

"STAN nám ukradl mandáty i voliče"

Podle posledního průzkumu agentury STEM by Piráti ve sněmovních volbách nyní dosáhli jen na necelých šest procent hlasů. Podle agentury Kantar přešla největší část jejich bývalých příznivců k hnutí STAN. Část pak i k ODS nebo hnutí ANO.

Velká část pirátské debaty se proto věnovala i otázce, jak získat zpět voliče. Hřib prohlásil, že strana potřebuje mnohem hlubší změny než jen zvolit nové předsednictvo. "Kandiduju s reformou Nová pirátská vlna. Kromě toho chci, abychom se vycentrovali, zaujali znovu středový proud voličů a prosazovali politiku opřenou o data," popsal. Witosz naopak uvedl, že žádnou novou vlnu nechce a změny musí probíhat postupně.

Wagenknecht, který má podporu spíše liberálnějších pirátů, zdůraznil důvěryhodnost. "Ve vládě jsme byli béčkem jiných stran, ztratili jsme se, a proto nás lidi nevolili. Musíme důvěryhodně komunikovat témata. STAN nám ukradl mandáty i voliče. Tváří se, že jsou liberální strana, ale nejsou. Musíme kritizovat koaliční věci, které jsou špatně. Musíme mít experty na marketing a už nedělat chyby," vysvětlil.

S přechodem voličů ke Starostům chce bojovat i senátorka Šípová. "Musíme zabránit odlivu inteligentních voličů," řekla. Hřib zase zopakoval, že může pomoct straně s kampaní. "Troufnu si tvrdit, že v Praze jsme udělali dvě dobré. V roce 2022 jsme dokonce dostali více procent než v roce 2018," upozornil. Piráti si polepšili ze 17,1 na 17,7 procenta.

