Snažím se být nestranná, řekla Pekarová. Podle Schillerové má funkci za neschopnost

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že se snaží být v této funkci nestranná. Před hlasováním o návrhu programu mimořádné schůze vyvolané hnutím ANO s podporou SPD k jejímu odvolání také poukazovala na rozsáhlé opoziční obstrukce v tomto volebním období. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že Pekarová získala funkci za svou neschopnost.

Očekává se, že sněmovna nakonec o svržení Pekarové Adamové vůbec hlasovat nebude. Po vystoupení řečníků s přednostním právem návrh programu mimořádné schůze vzhledem ke koaliční většině pravděpodobně neschválí a schůze se neuskuteční.

"Já se snažím v pozici předsedkyně nestranná být, ať už tady přímo při řízení schůze nebo při reprezentaci sněmovny navenek," řekla Pekarová Adamová k opozičním výtkám, že neřídí schůze nadstranicky, při sporných situacích postupuje ve prospěch koalice a porušuje jednací řád.

Předsedkyně sněmovny poukázala například na to, že přednostního řečnického práva využívá na rozdíl od místopředsedů dolní komory za ANO naprosto výjimečně. Uvedla také, že i někteří zástupci ANO a SPD jí mezi čtyřma očima vyjádřili podporu. "I to se děje, byť chápu, že to tu nechcete říct na mikrofon," poznamenala.

Šéfka klubu ANO Schillerová naopak řekla, že Pekarová Adamová získala pozici třetího nejvyššího ústavního jen kvůli tomu, že neměla dost odvahy a schopností vést žádné ministerstvo. "Paradoxně tedy svou pozici získala za neschopnost. A my ji naopak za tuto neschopnost navrhujeme z funkce odvolat," prohlásila.

Není podle Schillerové pochyb o tom, že za předsednictví Pekarové Adamové jsou práva opoziční menšiny porušována opakovaně. "A to dokonce přímo ze strany předsedkyně sněmovny. Její chování se nesmí stát normou," řekla Schillerová.

Odvolání Havlíčka zůstává jako záložní plán

"Útok na paní předsedkyni vnímáme jako politický útok i na naši stranu," uvedl předseda lidoveckých poslanců Aleš Dufek. Pokud by se opozici povedlo Pekarovou Adamovou sesadit, koalice by se podle něho rozpadla. Kdyby byl odvolán místopředseda sněmovny za ANO, nestalo by se vůbec nic, poznamenal Dufek.

"Odvolání předsedy by mělo být vyhrazeno pro případy závažných pochybení, nikoli jako nástroj politického boje," řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Návrh na sesazení Pekarové Adamová pokládá za nepodložený.

Koalice v reakci na postup opozice už sebrala podpisy pod návrh na odvolání Karla Havlíčka (ANO) z vedení sněmovny. Projednání tohoto návrhu ve sněmovně bude podle Jakoba záviset na chování opozice. "Budeme to mít v záloze," řekl.

Pekarová Adamová ve svém vystoupení řekla, že v souvislosti s opozičními obstrukcemi "trhá rekordy" v počtu projednaných hodin. Už je jich bylo v nynějším volebním období podle ní asi o 150 víc než v celém minulém volebním období.

Video: Věděli jsme, že nám za to veřejnost nezatleská, hodnotí reformy Pekarová Adamová