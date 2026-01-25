Paneláky na Ústecku, novostavby v Praze. Které byty se v Česku prodávají nejvíce

Ceny panelových bytů se mezikvartálně zvýšily nejrychlejším tempem, dražší jsou ale i novostavby a cihlové byty. Vyplývá to z analýzy portálu Hypox.cz datové společnosti Flat Zone, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů ve 2. a 3. čtvrtletí loňského roku.
Mnohým končí životnost, přesto se prodávají dál. Panelové byty ve třetím čtvrtletí loňského roku zdražily na rekordní částku. V Praze se jejich cena vyšplhala nad 120 tisíc korun za metr čtvereční. Nejvíce se však prodávají v Ústeckém kraji – v období od července do září se zde prodalo téměř tisíc paneláků. Zároveň je jejich cena v porovnání se zbytkem Česka poměrně nízká. Zájemce zaplatí za metr necelých 38 tisíc korun.
Levněji je lze pořídit pouze v Karlovarském kraji. Ukazují to data z pravidelné analýzy Hypox Semafor, kterou provádí platforma Flat Zone.
Jak cena, tak počet prodejů bytů v panelových domech zůstávají vysoké i navzdory jejich stáří. Přestože se však životnost mnoha z nich blíží ke konci, není třeba se bát, že by došlo k hromadnému bourání. „Je ale důležitá přiměřená údržba a monitoring obvodových plášťů, střech a vystupujících konstrukcí. Ten dost pokulhává a pro výrazné prodloužení životnosti paneláků by bylo dobré jej zlepšit,“ vysvětluje Andrej Bartók z Katedry betonových konstrukcí a mostů Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Cihlové byty znovu zdražují
Zatímco ceny paneláků se naposledy snížily před téměř třemi lety a od té doby vytrvale rostou, cihlové byty zažily propad relativně nedávno, a to loni na jaře. V létě se však ceny znovu obrátily směrem vzhůru.
„Nejvýraznější oživení poptávky bylo patrné v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji, které dlouhodobě patří mezi nejsilnější trhy s cihlovým bydlením,“ informují analytici portálu Hypox. Celkem se v těchto krajích prodalo ve třetím kvartále minulého roku téměř 2100 bytů. V hlavním městě se cena pohybuje okolo 153 tisíc korun za metr, ve zbytku Česka činí bezmála 60 tisíc. Nejlevněji lze cihlové byty koupit opět na Ústecku, na Karlovarsku a na Vysočině.
Nejdražší nadále zůstávají novostavby, které se s průměrnou cenou přesahující 137 tisíc korun na metr dostaly na historické maximum. Ještě více si připlatí lidé v Praze, kde je potřeba mít připraveno v průměru o 30 tisíc za metr čtvereční víc. „Růst cen je tažen především omezenou nabídkou a silnou poptávkou v metropoli. Praha tvořila ve třetím kvartálu minulého roku 48 procent všech prodejů v segmentu novostaveb,“ komentuje data Vít Soural, CEO společnosti Flat Zone.
Novostavby se ovšem ve velkém prodávají po celém Česku, a to víc než ostatní typy bytů. Celkem se v letních měsících prodalo přes 5600 bytů, přičemž téměř čtyři tisíce z nich tvořily prodeje přímo od developera. Kromě Prahy se největší počet transakcí uskutečnil v Jihomoravském a Středočeském kraji.
Nůžky se rozevírají
Analýza ukazuje, že mezi jednotlivými regiony jsou na rezidenčním trhu výrazné rozdíly. Nejlevnější bydlení je k nalezení v panelových domech v Karlovarském kraji, kde se ceny pohybují kolem 35 tisíc korun za metr. Naopak novostavby v centru hlavního města v Praze 1 se prodávají v průměru téměř za 240 tisíc korun za metr, tedy za více než šestinásobek.
