Problémový klub Orion po týdnu zase otevřel. Starosta mu hodlá omezit provozní dobu

Problémový klub Orion na pražském Žižkově znovu funguje. Provozovatel nechal minulý týden podnik dočasně uzavřít po důrazných policejních kontrolách, které reagovaly na stížnosti na rušení nočního klidu a rvačky. O víkendu měl ale opět otevřeno. Starosta zklamané občany uklidňuje s tím, že chystá řešení situace. Novou vyhláškou chce omezit otevírací dobu podniku.

"Předchozí zavření klubu bylo majitelem avizováno jako dočasné. Očekávali jsme proto, že zase otevře, což se bohužel včera stalo," napsal v neděli na Facebooku starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Stalo se tak ke zklamání místních, kteří si před týdnem po letech pochvalovali první víkend, kdy je nerušili návštěvníci klubu. Ten je podle policistů nejproblémovější v okolí. Téměř každý víkend zde kromě rušení nočního klidu docházelo i k brutálním rvačkám přímo na ulici, včetně napadení baseballovou pálkou.

Starosta upozornil na to, že radnice v současnosti čeká na rozhodnutí hygieny a stavebního úřadu. Ten prověřuje například to, zda klub funguje v souladu s kolaudací. Dříve uvedl, že úředníci mají na verdikt čas do konce listopadu.

Vronský navíc pracuje na další "páce" ke zmírnění problémů spojených s Orionem. "Připravujeme vyhlášku, která by starostům umožnila omezit provozní dobu problémových provozoven. K řešení by pak vedla mnohem přímější cesta," oznámil.

Video: Rvačka před klubem Orion na Žižkově