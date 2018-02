Policisté ponižovali opilého muže, který nahlásil ztrátu mobilu. Za trest přišli o pět procent platu

před 5 hodinami

Muž skončil po nahlášení ztraceného mobilu připoutaný v cele. Předtím ho policisté prohledali nahého, i když k tomu neměli důvod. Tři z nich nakonec nadřízení potrestali, jeden policista unikl kvůli procesní chybě.

Praha - Večer zapíjel narození dítěte svého kamaráda, nad ránem přišel na policejní služebnu v pražských Holešovicích nahlásit ztrátu mobilu. Nakonec musel mladý muž svlečený do naha absolvovat ponižující osobní prohlídku a skončil v cele, bolestivě připoutaný k lavici. Jak vyplývá ze spisu, který redakce Aktuálně.cz získala, vnitřní kontrola tři policisty za nezákonný postup potrestala snížením platu o pět procent na dva měsíce, čtvrtý kvůli procesní chybě trestu unikl.

"Došlo k užití nepřiměřených prostředků. Společně s dalšími policisty uvedl bez zjevného důvodu osobní prohlídku, přičemž osoba byla svlečena do naha. To lze hodnotit jako ponižující zacházení nerespektující lidskou důstojnost," píše se ve spisu.

Incident se stal před téměř dvěma lety, policie však přes půl roku odmítala zveřejnit důležité informace včetně toho, jak byli policisté potrestáni. Redakce se k informacím včetně kamerových záznamů dostala až po několika odvoláních a podání stížnosti.

Muž narození dítěte svého kamaráda nejprve slavil v centru Prahy, později se skupina přesunula do jednoho z podniků v Holešovicích. Po odchodu však zjistil, že ztratil svůj mobil. "Uvědomil jsem si, že je to průšvih, protože v telefonu jsem měl aplikaci nutnou pro práci," řekl u výslechu na Generální inspekci bezpečnostních sborů. To byl důvod, proč se kvůli rok a půl starému mobilu vydal hned ve čtyři ráno na policejní stanici.

Tam dorazil opilý, a tak se policisté rozhodli dát muži nejdříve dýchnout. To ho popudilo a test odmítl. Podle záznamu z bezpečnostních kamer poté do jednoho z policistů strčil. Svému kolegovi ihned přišli na pomoc ostatní a muže zavřeli do cely, kde ho chtěli prohledat.

Podle výpovědí plánovali policisté zjistit, jestli nemá muž u sebe zbraň. Našli u něj ale jen několik gramů marihuany v množství, které zákon toleruje pro osobní potřebu.

Ač to nebylo podle vyšetřovatelů nutné, policista Jan K. trval na tom, aby muže svlékli do naha. "Jednání (policistů) lze hodnotit jako ponižující zacházení nerespektující lidskou důstojnost," píše vnitřní kontrola s tím, že stačilo muže vysvléct pouze do spodního prádla.

Takové zacházení zadrženého ještě více rozzuřilo. Když se po prohledání začal v cele oblékat, začal u toho policistům nadávat. "Myslím si, že mě nechali volně a řádil jsem dál. Kopal jsem do mříží, mezi mřížemi do dveří," přiznal GIBS muž své jednání.

Policista Jan K. to ale nevydržel: "Tak se rozběhni proti zdi, ty buzerante," řekl podle kamerových záznamů zadrženému. Strážce zákona v odvolání argumentoval, že si jen potřeboval ulevit a muž slova nemohl slyšet. I tak shledala vnitřní kontrola jeho chování proti etickému kodexu policie. Na krizové situace včetně nadávání jsou policisté cvičení a neměly by je vyvést z míry.

Po několika minutách přišel Jan K. s kolegy do cely a začali muže poutat k lavici. Ruce mu dali do polohy ukřižovaného. Tak ho nechali podle kamerových záznamů přes hodinu. "Levá ruka byla připoutána k levé noze lavice a pravá k pravé noze lavice. Jmenovaný měl tedy ruce roztažené a byl v předklonu, kdy nebylo možné se narovnat," popisuje dokument.

Poutání se muž bránil. "Já jsem se mu vysmekl, ramenem jsem do něho strčil a pak jsem mu dal ještě hned pěstí," popsal u výslechu. O tom se vnitřní kontrola ve spisu nezmiňuje, tato rána není zřejmá ani z kamerových záznamů.

Podle vyšetřovatelů se policisté dopustili porušení zákona o policii i úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, "neboť dané lze hodnotit jako kruté a nelidské zacházení". Připoutaný totiž musí být v poloze, která mu nezpůsobuje bolesti. V cele se také zadržení nepoutají, pokud si například nechtějí ublížit, o což se muž nepokoušel.

Sledujte celý záznam osobní prohlídky. Ač to podle vyšetřovatelů nebylo nutné, policista Jan K. trval na tom, aby se muž svlékl do naha:

Osobní prohlídka. Policisté muže prohledali nahého, i když k tomu neměli důvod | Video: Policie ČR | 06:26

Poutat nebylo nutné

Jednání policistů už dříve pro Aktuálně.cz kritizovala i právnička z Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. "Takové poutání je nepřijatelné. Pokud už je člověk zavřen v cele, je omezen na osobní svobodě a není důvod, proč nad rámec toho by mělo dojít ještě k omezení pohybu. Je to vyloženě snaha se pomstít, pokud toto dělají," dodává Candigliota.

"U prohledání je otázka, zda k tomu měla policie důvod. Tuto praxi už kritizoval ombudsman jako nepřiměřený zásah do lidské důstojnosti. Nikdy by se to nemělo dělat plošně a za trest," myslí si.

Muž i přesto, že se ho vnitřní kontrola policie zastala, svého chování litoval. Poslal policistům i omluvný dopis. "Psal jsem ho také z důvodu, že sám mám problém a že jsem to sám taky pos*al," přiznal muž. Hrozilo mu totiž obvinění z napadaní úřední osoby, kdy zpočátku při hlášení ztráty do jednoho z policistů strčil.

Tři policisté byli nakonec potrestáni snížením platu o pět procent na dva měsíce. Jan K., který navrhl muže celého svléknout a nadával mu, trestu unikl. Proti původnímu rozhodnutí vnitřní kontroly se odvolal, pak podle kárného senátu došlo k procesní chybě, když o 12 dní nebyla dodržena zákonem předepsaná lhůta.

"Je tedy nesporné, že v postupu řízení došlo ze strany ředitele OŘP Praha 1 k procesní chybě, která má zásadní vliv na zákonnost celého řízení," píše se ve spisu. Jan K. proto vyvázl bez trestu.

Generální inspekce bezpečnostních sborů, která případ řešila také, nedošla k závěru, že by policisté spáchali trestný čin.