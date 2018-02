Usedlost Šatovku v Praze obsadili squatteři, ukryli se na střeše. Na místě je hlídá policie

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Squatteři uvedli, že v usedlosti chtějí vytvořit prostor pro setkávání lidí. Objekt patří městské části Praha 6.

Praha - Dvě až tři desítky squatterů obsadily v pátek večer opuštěnou usedlost Šatovka v Šáreckém údolí v Praze. Policisté proti nim zatím nezasáhli, protože squatteři byli i na střeše, takže by mohli být při zásahu zraněni. V sobotu dopoledne na střeše zůstává ještě deset lidí. Objekt má policie stále pod dozorem, řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Vlastníkem budovy je městská část Praha 6, která dříve oznámila, že chce dům opravit.

K usedlosti dorazili v pátek policisté a se squattery, kteří se ukryli na střeše budovy, vyjednávali. "Policisté s nimi komunikovali a snažili se je přesvědčit, aby slezli. Následovaly zákonné výzvy, které však (squatteři) také neuposlechli," popsal situaci Daněk. Při vyjednávání policistům pomáhali hasiči s výškovou plošinou. Policisté nyní hlídají, aby do domu nevnikli další lidé, se squattery opět mluví také policejní vyjednavač.

Na místě byl podle mluvčího policie i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Zástupci samosprávy navrhli squatterům jednání na zastupitelstvu v případě, že usedlost opustí, ti však nabídku nevyslyšeli. "Ukázalo se, že squatteři nejsou schopni dojít k jednotnému rozhodnutí," uvedl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Část squatterů po jednání se starostou sice Šantovku opustila, několik jich však na místě zůstalo.

Squatteři usedlost obsadili již v minulosti, v prosinci roku 2015. Po neúspěšném jednání s radnicí Prahy 6 o bezplatném využívání Šatovky ale v lednu 2016 z usedlosti sami odešli. Vedení městské části pak oznámilo, že chce Šatovku přebudovat na bytový dům. Squatteři v prohlášení zveřejněném na webu A2larm.cz uvedli, že radnice sliby o znovuzprovoznění Šatovky nesplnila.

"Prostory, které poslední léta plní jen zatuchlina nesplněných slibů jeho správců a lží ctnostných ochránců soukromého vlastnictví, si podle nás zaslouží svěží vichřici," uvedli squatteři. "V usedlosti Šatovka chceme vytvořit prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, profitovat, generovat zisk," doplnili. Na prohlášení squatterů upozornil server E15.cz.

Usedlost Šatovka je prázdná od roku 2011. Obytné stavení pochází z 18. století. V minulosti sloužilo mimo jiné jako hostinec. Na pozemcích Šatovky býval vinohrad, pastviny a pole.

Ladronka i Milada

Příznivci squattingu obsadili pražské budovy i v minulosti. Přebývali například na Ladronce nebo vile Miladě. Budova Zlatá loď v historické části Prahy 1 byla v roce 1990 označována za první pražský squat. Obývali jej převážně studenti, umělci a několik rodin s dětmi. Objekt v květnu 1994 vyklidila policie.

Usedlost Ladronku na Praze 6 squatteři zabrali v roce 1993 a založili nadaci Ladronka, která se zde snažila vybudovat takzvané autonomní sociálně-kulturní centrum. Po několika pokusech policie o vyklizení objektu v roce 1996 uznal magistrát obyvatele squatu za rovnocenné partnery pro jednání. V listopadu 2000 však policie squattery vystěhovala. O pět let později vznikl v Ladronce veřejný sportovně-rekreační areál.

Do prvorepublikové opuštěné vily Milada v Praze 8 se squatteři nastěhovali v roce 1998 a pořádali tam koncerty. Koncem června 2009 nechal správce objektu vilu vyklidit, squatterům poté zprostředkoval nové ubytování tehdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb v soukromém domě v Truhlářské ulici.

Vedle těchto budov vnikli v minulosti squatteři například také do statku Cibulka v Košířích, do bývalé dělnické kolonie Buďánka na Praze 5 či do objektu bývalých lázní v Apolinářské ulice a ulici Na Slupi v Praze 2.