Národní centrálu proti zločinu (NCOZ) za první rok a půl fungování opustilo 112 policistů, z toho 62 odešlo do civilu a 50 bylo přeřazeno do jiných policejních útvarů nebo bezpečnostních složek státu. Za stejné období naopak přišlo 128 nových policistů. K poslednímu dni loňského roku centrála měla celkem 811 členů, což byl podstav 64 lidí. Vyplývá to ze statistik, které poskytla NCOZ. Obavy z odchodů zkušených policistů byly jedním z hlavních argumentů odpůrců reorganizace z roku 2016, kteří tvrdili, že to povede k zastavení vyšetřování některých kauz. Ředitel útvaru Michal Mazánek dlouhodobě kritiku odmítá.

