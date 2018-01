Komunisté i nadále trvají na tom, aby komisi pro kontrolu GIBS vedl Ondráček

před 4 hodinami

Komunisté budou trvat na tom, aby sněmovní komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vedl jejich poslanec Zdeněk Ondráček. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Sněmovna Ondráčka do funkce nezvolila minulý týden, opozičním stranám vadila jeho činnost za socialismu. Filip v televizním pořadu řekl, že se KSČM nominace nevzdá. "Přijdeme znovu se Zdeňkem Ondráčkem," uvedl. Odkázal na dohody o obsazení funkcí ve sněmovně. Například i piráti říkali, že by vedení kontrolních výborů mělo být rozděleno mezi opoziční strany, připomněl. Piráti tento týden přišli s vlastním kandidátem do vedení komise Mikulášem Ferjenčíkem.

autor: ČTK

