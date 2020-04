Operujeme v roušce a potápěčských brýlích, zní z Třebíče. Studenti jim tisknou štíty

V Moravských Budějovicích se dala dohromady parta kamarádů, kteří vlastí 3D tiskárny. Propojili se ještě s tiskař z Třebíče a Znojma a zásobují svými vytisknutými ochrannými štíty zdravotníky, policisty i pečovatelky.

Jakub Kabelka je student druhého ročníku gymnázia v Moravských Budějovicích. Doma má 3D tiskárnu, tak si stáhl manuál vývojáře Josefa Průši, jak si doma vyrobit komponenty k ochrannému štítu. Zjistil, že to není tak složité a že by tím mohl významně pomoci zdravotníkům či policistům v okolí se zvládnutím koronavirové krize. 3D tisk se naučil na gymnáziu výrobou píšťalek coby propagačních předmětů školy.

Domů si vzal ještě tiskárnu z gymnázia, které je momentálně stejně jako všechny další školy v Česku zavřené a také tiskárnu od kamaráda. A začal tisknout štíty ve velkém. Propojil se s dalšími kamarády v Moravských Budějovicích, kteří mají také přístroje na 3D tisk, a celá tato skupina ještě spojila své síly s mladými tiskaři v Třebíči a Znojmě. Dohromady se jedná asi o dvacítku tiskáren. Sdílejí tabulku v Googlu, kam všichni zapisují požadavky jednotlivých měst a vesnic v okolí a dohadují se, která z tiskařských "jednotek" úkol vyřeší.

Zájem byl obrovský. O štíty mladíků se hlásili zdravotníci z poliklinik i nemocnic, policie, domovy seniorů, prodavači. Mezi úplně prvními zákazníky byly pečovatelky, které se v Moravských Budějovicích starají o seniory a zdejší městští policisté. Na Facebooku lze najít i zoufalý vzkaz sestřiček z plicního oddělení v Třebíči, zda by jim Jakub mohl dodat alespoň dvacítku štítů s dodatkem, že nemají ani respirátory. Redakce Aktuálně.cz kontakto

A tak začal Jakub a jeho kamarádi tisknout ve dne i v noci, což obnášelo i několik budíčků za noc, aby člověk vyjmul vytištěné díly a vyměnil materiál.

"Na Jakuba už toho bylo moc, tak jsem si vzala jednu tiskárnu domů a tiskne na ni štíty manžel," líčí jeho angličtinářka z gymnázia Olga Honsová, která mu od začátku s jeho aktivitou pomáhala. "Jdou skutečně rychle na odbyt, jen včera jsem jich rozdala osmdesát," dodává.

Celá spřátelená skupina jich vytiskla již 1500 kusů. "K zásobování zdravotních zařízení ochrannými pomůckami nejsem kompetentní se vyjadřovat, ale co vím z doslechu, tak je to velký, špatný. Volali mi z třebíčského anesteziologicko - resuscitačního oddělení, že operují jen v látkových rouškách a potápěčských brýlích. Skutečně tady na periferii nemáme nic. Ani všichni ti lidé, kteří tady obsluhují seniory a jsou s nimi v každodenním styku, nemají nic, akorát obyčejné šité roušky, které si vyzvednou někde na rouškovníku, nebo jim je někdo daruje. Ale že by měli respirátory nebo ochranné brýle, tak to vůbec," říká.

Jakub a jeho kamarádi nejprve vytisknou k štítu tzv. čelenku, která drží ochrannou pomůcku na hlavě, a pak tzv. "bradu" která zajišťuje obloukový tvar a správnou polohu přes obličej. Pak ho musí zkompletovat s hledím, jež vyrobí z průhledné fólie na kroužkovou vazbu a s dírkovanou gumičkou. "Zkoušeli i plexisklo, ale ukázalo se jako moc těžké, když to mají mít doktoři při několikahodinové operaci," popisuje Honsová.

Ta se také spojila s policejním ředitelstvím Kraje Vysočina a ti ve svých laboratořích jejich štíty testovali. Prošly bez připomínek, dokonce jako pomůcky, které lze po vydezinfikování nosit opakovaně. Na sestavování štítů se podílejí i rodiče a učitelé mladých tiskařů, pomáhá prý každý, "kdo má chvíli ruce volné".

"Děkujeme hrozně moc za bleskurychlou dodávku ochranných štítů partě skvělých lidí, kterou jsme nazvali MB AntiCovidGANG," píší na Facebooku například lékaři z Moravských Budějovic. "Vážíme si toho. Na nás si Covid určitě netroufne," dodávají.

Celou "továrnu" nejprve financovalo občanské hnutí Za lepší Budějovice, kde organizoval sbírky jeho šéf Jan Švaříček. Jenže poptávka začala být tak velká, že to přestali zvládat. Švaříček našel na Facebooku, že firma ČEZ poskytuje na podobné projekty až 50 tisíc korun. Podali si žádost a peníze okamžitě dostali. Všechny štíty proto rozdávají zdarma.

Ačkoliv svá města a okolí již neúnavní tiskaři prozatím saturovali, rozhodně nekončí. Momentálně totiž mají objednávku od brněnské fakultní nemocnice na tři stovky štítů a od krajské policie ČR 130 štítů. "Odteďka už výrobky schraňujeme pro mediky v brněnské fakultce, kteří budou nasazeni do první linie. Až zásobíme je, budeme vyrábět pro policisty, kteří stopují kamiony jedoucí ze zahraničí.

Na celém příběhu je pozoruhodné, že tu středoškoláci zachraňují zdravotníky a bezpečnostní složky na Vysočině. "Také mi to přijde zvláštní, ale v momentě, kdy mi volá zoufalá kamarádka z třebíčské nemocnice, že by naše štíty potřebovali, a my jsme schopní je vyrobit, tak se neptáme, proč to neudělá někdo jiný," uzavírá Olga Honsová.

Video: 3D tiskárny v boji s koronavirem: Rozdali jsme už tisíce ochranných štítů, říká Průša