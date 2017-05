Online: Senátoři jsou připraveni podat ústavní žalobu na Zemana, Valachová ohlásila demisi

Bohuslav Sobotka si po léta zakládal na tom, že mluví striktně spisovně, možná nudně.

Zdá se ale, že kvůli Andreji Babišovi je ochotný tuto svou tvář opustit a ukázat, že zná i vulgárnější výrazy.

"Vracím se zpátky k té politické kultuře, hrozně mě to štve, protože po těch třech letech, kdy jsem měl dojem, že jsme se vydali dobrým směrem, se opět brodíme v nějakých sra**ách nebo bahně. Je to dané tím, co se objevuje v okolí Andreje Babiše a co on s sebou přináší," řekl Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny.