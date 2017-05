Čím se brodíme kvůli Babišovi. Sobotka přitvrzuje, v boji proti šéfovi ANO použil další peprný výrok

před 14 minutami

Premiéra Bohuslava Sobotku veřejnost léta neměla možnost slyšet mluvit jinak než spisovnou češtinou. Před časem se však na sociálních sítí vyjádřil vulgárně na adresu ministra financí Andreje Babiše. Právě on je podle něj tím, co vrací českou politickou kulturu zpátky k horšímu. Jeho - stejně jako prezidenta Miloše Zemana - viní z autoritářských sklonů, kvůli kterým nerespektuje ústavu. I kvůli tomu si ho už nedokáže představit ve své vládě.

Praha - Bohuslav Sobotka si po léta zakládal na tom, že mluví striktně spisovně, možná nudně, někdy až technokraticky. Zdá se ale, že kvůli Andreji Babišovi je ochotný tuto svou tvář opustit a ukázat, že zná i vulgárnější výrazy. Poté, co na Facebooku napsal, že nákupem korunových dluhopisů zakladatel Agrofertu "oje*al" stát, se nyní dopustil dalšího peprného výroku.

"Vracím se zpátky k té politické kultuře, hrozně mě to štve, protože po těch třech letech, kdy jsem měl dojem, že jsme se vydali dobrým směrem, se opět brodíme v nějakých sra**ách nebo bahně. Je to dané tím, co se objevuje v okolí Andreje Babiše a co on s sebou přináší," řekl Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

V něm ostře zaútočil jak na Babiše, tak na jeho momentálně největšího politického spojence, prezidenta Miloše Zemana. Oba je obvinil z toho, že mají autoritářské sklony a že nerespektují ústavu.

"Všichni, včetně premiéra, prezidenta i ministra financí, by k ústavě měli mít náležtou úctu. Zdá se mi ale, že ta úcta u prezidenta a ministra financí eroduje v okamžiku, kdy se ten problém přímo osobně dotýká Andreje Babiše coby člověka, který je navržen, aby byl odvolán z vlády," dodal premiér v narážce na to, že Zeman odmítá odvolat Babiše a klade si další podmínky.

Zároveň se Sobotka přidal mezi rostoucí řady českých politiků, kteří odmítají, že by vstoupili po říjnových volbách do vlády s Andrejem Babišem. "Pokud jde o Andreje Babiše, nemůže být členém této vlády a podle mě nemůže být členem ani té příští vlády," dodal předseda ČSSD.

Stejně - tedy že s Babišem nelze vládnout - se už vyjádřili občanští demokraté nebo TOP 09. Čím dál kritičtější jsou vůči němu také lidovci, kteří se dosud do výraznější kritiky ministra financí nepouštěli. Narůstající počet kauz, které se kolem něj objevily, situaci u KDU-ČSL změnil. Jejich předseda Pavel Bělobrádek se například vyjádřil v tom smyslu, že nahrávky rozhovorů s tehdejším redaktorem MF Dnes jsou důvodem, proč by měl Andrej Babiš z vlády odejít.

Jeho konec ve vládě ale prozatím oddaluje prezident Miloš Zeman, který se s vicepremiérem sešel den poté, co premiér poslal na Hrad návrh na jeho odvolání. Přestože většina ústavních právníků hovoří o tom, že prezident by měl ministra odvolat v co nejkratším možném termínu, prezident hned zpočátku upozorňoval, že tak neučiní dříve než po návratu ze své návštěvy v Číně.

Za to si ale vysloužil kritiku politiků napříč celým politickým spektrem. Předseda Senátu Milan Štěch dokonce v úterý prohlásil, že pokud prezident do týdne Andreje Babiše neodvolá, budou se senátoři vážně zabývat možností podat na prezidenta ústavní žalobu.