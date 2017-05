Koaliční smlouva je právně závazná, tvrdí Zeman. Experti i Ústavní soud ale říkají opak

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman zatím nehodlá odvolat ministra financí Andreje Babiše a argumentuje tím, že by tím byla porušena koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Na tiskové konferenci po návštěvě Libereckého kraje zdůraznil, že dokument je právně závazný. Podle expertů jde však o dohodu ryze politickou, která nemá právní závaznost.

Praha - Prezident Miloš Zeman odolává tlaku na odvolání Andreje Babiše, rozhodnutí teď odkládá s odkazem na "právní závaznost" koaliční smlouvy. Ta premiérovi ukládá, aby pro odvolání člena vlády hledal podporu příslušné koaliční strany, což se podle hlavy státu v Babišově případě nestalo.

"Koaliční smlouva je právní dokument uzavřený mezi - v tomto případě - třemi stranami, a má tedy jako jakákoli smlouva, kterou uzavíráte třeba vy nebo já, právní závaznost. Ne pro prezidenta republiky, ale pro tyto tři strany," zdůraznil Zeman.

"Určitě znáte latinské přísloví pacta sunt servanda, neboli smlouvy je potřeba dodržovat. A prezident by měl vyzývat k dodržování smluv, i to je jeho úkol," sdělil novinářům na závěr své cesty do Libereckého kraje.

Jenže odborníci mají jiný názor. "Koaliční smlouva ani nepředstavuje právní dokument, je to spíše politická deklarace," napsal ve čtvrtek diskusi se čtenáři ústavní právník Marek Antoš.

"Už když v roce 1998 Ústavní soud posuzoval takzvanou 'opoziční smlouvu', tedy smlouvu, kterou spolu uzavřely ČSSD - shodou okolností v čele s Milošem Zemanem - a ODS, tak konstatoval, že 'neobsahuje právní, ale pouze politické normy, a jako taková není právně závazná a vynutitelná'. Totéž platí i o koaličních smlouvách," dodal.

Za "dokument ryze politické povahy" označil Ústavní soud koaliční smlouvu při rozhodování o zpětném zdanění státního příspěvku ke stavebnímu spoření, o němž rozhodla vláda Petra Nečase.

S tím souhlasí i další ústavní právník Jan Kysela. "Koaliční smlouva je politickým dokumentem, právně závazná není, nemůžete se o ni soudit, rozhodně není referenční normou pro prezidenta republiky," sdělil Aktuálně.cz expert.

Prezident se při hájení svého výkladu ústavy spletl už jednou, když obhajoval to, že může odvolat pouze premiéra, nikoli celou vládu. Opřel se o ústavního právníka Václava Pavlíčka, který však tvrdí opak. Mluvčí Jiří Ovčáček pak uznal, že se prezident "spletl" a že se právníkovi omluví.